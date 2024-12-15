МИД России вывез сотрудников дипмиссии Беларуси в Сирии, посол — на консультации

Департамент Ситуационно-кризисного центра Министерства иностранных дел России сообщил о вывозе сотрудников дипмиссий Беларуси и других стран в Сирии.
Вывоз был осуществлен специальным рейсом Воздушно-космических сил Минобороны Российской Федерации. Рейс с частью персонала загранпредставительств РФ в Дамаске, а также сотрудниками дипломатических миссий Беларуси КНДР и Абхазии вылетел с авиабазы «Хмеймим» и прибыл в московский аэропорт «Чкаловский».
Министерство иностранных дел Беларуси поблагодарило коллег из МИД РФ за безопасное прибытие дипломатов. Также пресс-служба МИД Беларуси уточнила, что дипломаты посольства республики выведены в Минск «с учетом сложившейся на месте обстановки». В частности, посол в Сирии Юрий Слука будет в Минске на консультациях в течение некоторого времени. По итогам данных мероприятий МИД планирует провести углубленную оценку обстановки.
Также сообщается о работе временного консульского пункта Посольства Беларуси в Сирии в ливанской столице Бейруте. Дается и номер для экстренной связи в WhatsApp*: +961 71 791 269, +90 538 059 11 88.
Напомним, ранее МИД Беларуси сказал, что посольство республики остается в Сирии в Дамаске.
Тем временем белорусский синоптик Дмитрий Рябов предупредил про дожди и мокрый снег на неделе с 16 по 22 декабря.
* — продукт компании Meta, признанной в России экстремистской организацией.