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МИД России вывез сотрудников дипмиссии Беларуси в Сирии, посол — на консультации

МИД России сообщил о вывозе сотрудников дипмиссий Беларуси и других стран в Сирии.
Источник: Комсомольская правда

Департамент Ситуационно-кризисного центра Министерства иностранных дел России сообщил о вывозе сотрудников дипмиссий Беларуси и других стран в Сирии.

Вывоз был осуществлен специальным рейсом Воздушно-космических сил Минобороны Российской Федерации. Рейс с частью персонала загранпредставительств РФ в Дамаске, а также сотрудниками дипломатических миссий Беларуси КНДР и Абхазии вылетел с авиабазы «Хмеймим» и прибыл в московский аэропорт «Чкаловский».

Министерство иностранных дел Беларуси поблагодарило коллег из МИД РФ за безопасное прибытие дипломатов. Также пресс-служба МИД Беларуси уточнила, что дипломаты посольства республики выведены в Минск «с учетом сложившейся на месте обстановки». В частности, посол в Сирии Юрий Слука будет в Минске на консультациях в течение некоторого времени. По итогам данных мероприятий МИД планирует провести углубленную оценку обстановки.

Также сообщается о работе временного консульского пункта Посольства Беларуси в Сирии в ливанской столице Бейруте. Дается и номер для экстренной связи в WhatsApp*: +961 71 791 269, +90 538 059 11 88.

Напомним, ранее МИД Беларуси сказал, что посольство республики остается в Сирии в Дамаске.

Тем временем белорусский синоптик Дмитрий Рябов предупредил про дожди и мокрый снег на неделе с 16 по 22 декабря.

* — продукт компании Meta, признанной в России экстремистской организацией.