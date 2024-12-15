МИД России вывез сотрудников дипмиссии Беларуси в Сирии, посол — на консультации

Министерство иностранных дел Беларуси поблагодарило коллег из МИД РФ за безопасное прибытие дипломатов. Также пресс-служба МИД Беларуси уточнила, что дипломаты посольства республики выведены в Минск «с учетом сложившейся на месте обстановки». В частности, посол в Сирии Юрий Слука будет в Минске на консультациях в течение некоторого времени. По итогам данных мероприятий МИД планирует провести углубленную оценку обстановки.