Глава МИД Рыженков раскрыл график международных визитов Лукашенко до выборов

Глава МИД Беларуси Максим Рыженков рассказал о международных визитах президента Александра Лукашенко до выборов, которые состоятся 26 января 2025-го. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Беларусь 1».
Говоря о графике международных визитов Лукашенко, Рыженков заметил: до выборов главу Беларуси ждет несколько интересных визитов. Но и после голосования, отметил министр иностранных дел, повестка по международным поездкам будет очень насыщенной.
Максим Рыженков назвал «немножко подзакрытый» для Беларуси регион. Это Европа. А все остальные регионы, напротив, ожидают президента республики.
— Мы, собственно говоря, проводим подготовительные мероприятия по поездке президента туда, — сказал глава МИД. — Это наши самые ближайшие партнеры, с которыми мы выстраиваем долгосрочное стратегическое сотрудничество.
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