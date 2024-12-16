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Число обращений на прямую линию Путина превысило миллион

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Количество обращений на прямую линию с президентом Владимиром Путиным превысило миллион, сообщает телеканал «Россия 24».

Источник: © РИА Новости

По данным СМИ, общее число обращений по состоянию на вечер воскресенья составляет 1 015 829.

Чаще всего россияне задают вопрос по телефону — более 537 тысяч звонков и через СМС — 255 тысяч. Кроме того, 25 тысяч человек решили обратиться к президенту через официальное мобильное приложение, а на специальном сайте зарегистрировали почти 60 тысяч запросов.

Как заявил в среду сам Владимир Путин, осматривая выставку разработок в сфере искусственного интеллекта, благодаря новым технологиям он уже знает, к каким вопросам нужно готовиться. По словам президента, больше всего россиян интересуют качество и доступность жилья, транспортная инфраструктура, медицина, госструктуры и организации, пособия.

Прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, выйдет в эфир в полдень 19 декабря. Оставить вопросы россияне могут по телефону 8−800−200−40−40, через СМС, социальные сети, на специальном сайте или с помощью мобильного приложения. Впервые в обработке вопросов участвует искусственный интеллект. Он помогает обрабатывать массив различных данных.

Путин Владимир