Число обращений на прямую линию Путина превысило миллион

По данным СМИ, общее число обращений по состоянию на вечер воскресенья составляет 1 015 829.
Чаще всего россияне задают вопрос по телефону — более 537 тысяч звонков и через СМС — 255 тысяч. Кроме того, 25 тысяч человек решили обратиться к президенту через официальное мобильное приложение, а на специальном сайте зарегистрировали почти 60 тысяч запросов.
Как заявил в среду сам Владимир Путин, осматривая выставку разработок в сфере искусственного интеллекта, благодаря новым технологиям он уже знает, к каким вопросам нужно готовиться. По словам президента, больше всего россиян интересуют качество и доступность жилья, транспортная инфраструктура, медицина, госструктуры и организации, пособия.
Прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, выйдет в эфир в полдень 19 декабря. Оставить вопросы россияне могут по телефону 8−800−200−40−40, через СМС, социальные сети, на специальном сайте или с помощью мобильного приложения. Впервые в обработке вопросов участвует искусственный интеллект. Он помогает обрабатывать массив различных данных.