Число обращений на прямую линию Путина превысило миллион

Чаще всего россияне задают вопрос по телефону — более 537 тысяч звонков и через СМС — 255 тысяч. Кроме того, 25 тысяч человек решили обратиться к президенту через официальное мобильное приложение, а на специальном сайте зарегистрировали почти 60 тысяч запросов.