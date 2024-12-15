Госсекретарь Совбеза Беларуси Вольфович заявил, что Зеленский во многом не владеет обстановкой на территории Украины

Кроме того, начинавший в Беларуси Юрий Антонов впервые за долгое время исполнил новую песню «Сладкий мед». Еще Национальная библиотека опубликовала уникальный документ из архива — репертуарный паспорт «Песняров», из которого следует, что так и не найдены песни «Пудзіла», «Нарач» и «Катюша».