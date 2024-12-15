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Госсекретарь Совбеза Беларуси Вольфович заявил, что Зеленский во многом не владеет обстановкой на территории Украины

Вольфович: Зеленский во многом не владеет обстановкой на территории Украины.

Источник: Комсомольская правда

После заседания Совета безопасности Беларуси 12 декабря его госсекретарь Александр Вольфович заявил телеканалу «Беларусь 1», что президент Украины Владимир Зеленский во многом не владеет обстановкой на территории своей страны.

— Зеленский во многом не владеет обстановкой, что происходит на территории его страны. Там каждый может принять какое-то решение, кому-то стукнет в голову, и он перейдет государственную границу, попытается устроить провокацию, — отметил госсекретарь.

Проблема, по словам Вольфовича, в отсутствии централизации управления в рамках страны. Впрочем, он подчеркнул, что Беларусь к подобным ситуациям готова:

— Мы отслеживаем замыслы наших недоброжелателей, но и готовы при необходимости отреагировать и защитить нашу страну.

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