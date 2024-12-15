Госсекретарь Совбеза Беларуси Вольфович заявил, что Зеленский во многом не владеет обстановкой на территории Украины

После заседания Совета безопасности Беларуси 12 декабря его госсекретарь Александр Вольфович заявил телеканалу «Беларусь 1», что президент Украины Владимир Зеленский во многом не владеет обстановкой на территории своей страны.
— Зеленский во многом не владеет обстановкой, что происходит на территории его страны. Там каждый может принять какое-то решение, кому-то стукнет в голову, и он перейдет государственную границу, попытается устроить провокацию, — отметил госсекретарь.
Проблема, по словам Вольфовича, в отсутствии централизации управления в рамках страны. Впрочем, он подчеркнул, что Беларусь к подобным ситуациям готова:
— Мы отслеживаем замыслы наших недоброжелателей, но и готовы при необходимости отреагировать и защитить нашу страну.
Тем временем глава МИД Максим Рыженков рассказал о международных визитах президента Александра Лукашенко до выборов.
А белорусский синоптик Дмитрий Рябов предупредил про дожди и мокрый снег на неделе с 16 по 22 декабря.
Также белорусский певец Руслан Алехно показал жену, дочь и родителей в своем новом клипе.
Кроме того, начинавший в Беларуси Юрий Антонов впервые за долгое время исполнил новую песню «Сладкий мед». Еще Национальная библиотека опубликовала уникальный документ из архива — репертуарный паспорт «Песняров», из которого следует, что так и не найдены песни «Пудзіла», «Нарач» и «Катюша».
А белорусские врачи сказали, почему нельзя отоспаться на выходных за всю неделю и как улучшить сон зимой.