Вольфович: Минск готов реагировать на провокации в ходе выборов

Говоря о факторах, которые вызывают опасения, Александр Вольфович подчеркнул, что нужно учитывать «формирование этих боевых групп (из числа оппозиционных к власти белорусов — Sputnik) на сопредельной территории». В частности, их замыслы и заявления по силовому свержению власти.