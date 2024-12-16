Вольфович: Минск готов реагировать на провокации в ходе выборов

«Мы готовы к реагированию на различные инсинуации, нарушения, провокации», — сказал он.
Вольфович напомнил, что в недавнем времени в республике прошла проверка сил и средств госсистемы реагирования на акты терроризма и деятельность террористических организаций «на опыте и 2020 года и других вариантов».
В том числе, в Минске учитывают то, что «сейчас произошло в Сирии», добавил госсекретарь Совбеза.
«Видим, что послужило триггером. Создание массовых беспорядков, а на их фоне — вооруженный конфликт», — отметил он.
Говоря о факторах, которые вызывают опасения, Александр Вольфович подчеркнул, что нужно учитывать «формирование этих боевых групп (из числа оппозиционных к власти белорусов — Sputnik) на сопредельной территории». В частности, их замыслы и заявления по силовому свержению власти.
Также он указал на большое число военных учений на Западе и совершенствование там военной инфраструктуры. Кроме того, подчеркнул Вольфович, «на юге практически 15 тысяч (военнослужащих Украины — Sputnik) находятся у нашей границы на постоянной основе».
При этом госсекретарь Совбеза отметил отсутствие на Украине «централизации управления» и то, что Владимир Зеленский «во многом не владеет в полном объеме обстановкой, что происходит» на украинской территории.
«Там (на Украине — Sputnik) каждый может принять какое-то решение, кому что стукнет в голову, — и перейдет государственную границу, попытается спровоцировать».
Выборы президента Беларуси пройдут 26 января. Досрочное голосование стартует 21 января. На данный момент кандидаты еще не зарегистрированы. Среди пяти претендентов — действующий глава государства Александр Лукашенко.