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Госсекретарь Совбеза Вольфович высказался о возможности обострении обстановки в Беларуси в связи с выборами

Вольфович высказался об обострении обстановки в Беларуси в связи с выборами.

Источник: Комсомольская правда

После заседания Совета безопасности Беларуси 12 декабря его госсекретарь Александр Вольфович высказался в интервью телеканалу «Беларусь 1» о возможности обострении обстановки в Беларуси в связи с выборами.

Прежде всего Вольфович на вопрос о возможности некого обострения обстановки в связи с предстоящими выборами президента отметил: тяжело сказать. Но подчеркнул, что республика готова реагировать на те или иные ситуации, нарушения, провокации.

Напомнил госсекретарь Совбеза и о недавно проведенный проверке средств госсистемы реагирования на акты терроризма, деятельность террористических организаций. При этом учитывался как опыт 2020 года, так и другие варианты. Например, произошедшее в Сирии и триггеры событий.

— Создание массовых беспорядков, а на фоне создания массовых беспорядков, по большому счету, происходит вооруженный конфликт. Поэтому мы все это учитываем и готовы к различным ситуациям. Для этого мы и носим погоны на своих плечах, — заявил Александр Вольфович.

Также госсекретарь Совбеза Беларуси заявил, что Зеленский во многом не владеет обстановкой на территории Украины.

Тем временем глава МИД Рыженков рассказал о международных визитах Лукашенко до выборов.

А белорусский синоптик Дмитрий Рябов предупредил про дожди и мокрый снег на неделе с 16 по 22 декабря.