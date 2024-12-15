Госсекретарь Совбеза Вольфович высказался о возможности обострении обстановки в Беларуси в связи с выборами

— Создание массовых беспорядков, а на фоне создания массовых беспорядков, по большому счету, происходит вооруженный конфликт. Поэтому мы все это учитываем и готовы к различным ситуациям. Для этого мы и носим погоны на своих плечах, — заявил Александр Вольфович.