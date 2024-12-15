Госсекретарь Совбеза Вольфович высказался о возможности обострении обстановки в Беларуси в связи с выборами

После заседания Совета безопасности Беларуси 12 декабря его госсекретарь Александр Вольфович высказался в интервью телеканалу «Беларусь 1» о возможности обострении обстановки в Беларуси в связи с выборами.
Прежде всего Вольфович на вопрос о возможности некого обострения обстановки в связи с предстоящими выборами президента отметил: тяжело сказать. Но подчеркнул, что республика готова реагировать на те или иные ситуации, нарушения, провокации.
Напомнил госсекретарь Совбеза и о недавно проведенный проверке средств госсистемы реагирования на акты терроризма, деятельность террористических организаций. При этом учитывался как опыт 2020 года, так и другие варианты. Например, произошедшее в Сирии и триггеры событий.
— Создание массовых беспорядков, а на фоне создания массовых беспорядков, по большому счету, происходит вооруженный конфликт. Поэтому мы все это учитываем и готовы к различным ситуациям. Для этого мы и носим погоны на своих плечах, — заявил Александр Вольфович.
Также госсекретарь Совбеза Беларуси заявил, что Зеленский во многом не владеет обстановкой на территории Украины.
Тем временем глава МИД Рыженков рассказал о международных визитах Лукашенко до выборов.
А белорусский синоптик Дмитрий Рябов предупредил про дожди и мокрый снег на неделе с 16 по 22 декабря.