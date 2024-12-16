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Лукашенко рассказал, что Беларусь может предложить Оману

МИНСК, 15 дек — Sputnik. Углубление белорусско-оманских отношений может стать новой точкой роста для экономик двух стран, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в статье на портале Omandaily.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

«Об этом свидетельствуют нынешний уровень политических контактов и созданный нами задел. Но есть и колоссальный нереализованный потенциал. Торгово-экономические отношения являются тем крепким фундаментом, на котором можно построить здание двустороннего сотрудничества любой высоты», — цитирует БелТА перевод статьи.

По словам Лукашенко, Беларусь может поставлять в Оман технику, продукцию химпрома и легпрома, продукты питания. Он подчеркнул, что в республике есть передовые предприятия нефтехимии. Развиваются биотехнологии и фармацевтика. Например, свыше половины медикаментов производятся на отечественных предприятиях, и эта доля растет.

«Беларусь предлагает ряд уникальных препаратов для лечения онкологических, иммунных и сердечно-сосудистых заболеваний».

отметил президент.

Он обратил внимание, что уровень детской смертности в стране один из самых низких в мире, а современная белорусская трансплантология — передовая отрасль. К врачам в Беларусь приезжают пациенты из самых разных стран. Но сотрудничество может быть не только непосредственно в лечении. Белорусская сторона предлагает и подготовку медиков, обмен лучшими практиками.

Есть и другие направления сотрудничества: электробусы, софт для умных городов, беспилотники, наноматериалы и другое.

Лукашенко напомнил, что ранее Беларусь и Оман хорошо сотрудничали в плане изучения арабского языка.

«Пришло время расширить наши возможности, в том числе за счет подготовки на базе белорусских учебных заведений управленческих и рабочих кадров для экономики Омана по инженерно-техническим, медицинским и иным специальностям».

считает Лукашенко.

Ранее сообщалось, что 14 декабря начался визит белорусского президента в Оман. Он провел переговоры с оманским султаном Хайтамом бен Тареком Аль Саидом как в формате «один на один», так и в расширенном составе.

Несмотря на то, что это рабочий визит, оманская сторона выразила большое уважение и встретила белорусского президента с почетным караулом, оркестром и залпом орудий. В предыдущий раз Александр Лукашенко посещал Оман в 2007 году.

Лукашенко Александр
экономика