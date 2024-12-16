Лукашенко рассказал, что Беларусь может предложить Оману

Он обратил внимание, что уровень детской смертности в стране один из самых низких в мире, а современная белорусская трансплантология — передовая отрасль. К врачам в Беларусь приезжают пациенты из самых разных стран. Но сотрудничество может быть не только непосредственно в лечении. Белорусская сторона предлагает и подготовку медиков, обмен лучшими практиками.