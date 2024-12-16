Лукашенко рассказал, что Беларусь может предложить Оману

«Об этом свидетельствуют нынешний уровень политических контактов и созданный нами задел. Но есть и колоссальный нереализованный потенциал. Торгово-экономические отношения являются тем крепким фундаментом, на котором можно построить здание двустороннего сотрудничества любой высоты», — цитирует БелТА перевод статьи.
По словам Лукашенко, Беларусь может поставлять в Оман технику, продукцию химпрома и легпрома, продукты питания. Он подчеркнул, что в республике есть передовые предприятия нефтехимии. Развиваются биотехнологии и фармацевтика. Например, свыше половины медикаментов производятся на отечественных предприятиях, и эта доля растет.
«Беларусь предлагает ряд уникальных препаратов для лечения онкологических, иммунных и сердечно-сосудистых заболеваний».
Он обратил внимание, что уровень детской смертности в стране один из самых низких в мире, а современная белорусская трансплантология — передовая отрасль. К врачам в Беларусь приезжают пациенты из самых разных стран. Но сотрудничество может быть не только непосредственно в лечении. Белорусская сторона предлагает и подготовку медиков, обмен лучшими практиками.
Есть и другие направления сотрудничества: электробусы, софт для умных городов, беспилотники, наноматериалы и другое.
Лукашенко напомнил, что ранее Беларусь и Оман хорошо сотрудничали в плане изучения арабского языка.
«Пришло время расширить наши возможности, в том числе за счет подготовки на базе белорусских учебных заведений управленческих и рабочих кадров для экономики Омана по инженерно-техническим, медицинским и иным специальностям».
Ранее сообщалось, что 14 декабря начался визит белорусского президента в Оман. Он провел переговоры с оманским султаном Хайтамом бен Тареком Аль Саидом как в формате «один на один», так и в расширенном составе.
Несмотря на то, что это рабочий визит, оманская сторона выразила большое уважение и встретила белорусского президента с почетным караулом, оркестром и залпом орудий. В предыдущий раз Александр Лукашенко посещал Оман в 2007 году.