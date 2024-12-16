Посольство Израиля может быть открыто в Кишиневе в 2025 году

«Отношения между Израилем и Молдовой дружественные, и обе страны заинтересованы в их расширении и углублении. У Молдовы уже есть посольство в Израиле, и теперь настало время открыть израильское посольство в Молдове».
В израильском внешнеполитическом ведомстве также заявили, что об этом решении Саар сообщил министру иностранных дел Молдовы Михаилу Попшою. Открытие посольство Израиля в Кишинев что произойдет в течение 2025 года. Глава МИД также поручил генеральному директору своего министерства найти подходящее здание для посольства в Молдове и начать процесс назначения израильского посла.
«Есть страны, которые хотят укрепить связи с Израилем, но у них еще нет израильского посольства. Мы будем адаптировать израильскую дипломатическую сеть представительств с учетом подхода и действий различных стран в политической сфере», — добавил Саар.