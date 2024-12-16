Израиль закрыл посольство в Ирландии

Израиль закрыл свое посольство в Ирландии, сообщил министр иностранных дел Гидеон Саар в интервью 12-му каналу израильского телевидения.
Он отметил, что действия и риторика Ирландии в отношении Израиля являются антисемитскими и основаны на делегитимизации еврейского государства, а также на двойных стандартах. По словам министра, Ирландия пересекла все допустимые границы в своих отношениях с Израилем.
Закрытие дипломатического представительства произошло на фоне решения Дублина поддержать иск ЮАР против Израиля в Международном суде в Гааге, где еврейское государство обвиняется в геноциде в секторе Газа. Это решение стало последней каплей в уже напряженных отношениях между двумя странами.
Ранее Израиль отозвал своего посла из Дублина после того, как Ирландия в одностороннем порядке признала палестинское государство.
Напомним, ЮАР обратилась в Международный суд ООН в Гааге с иском против Израиля 29 декабря 2023 года. Республика попросила суд ввести предупредительные меры с целью защиты палестинского населения «от дальнейшего серьезного и непоправимого нарушения его прав в соответствии с конвенцией о геноциде».