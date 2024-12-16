В Турции призвали признать реальность существования двух народов на Кипре

Кроме того, Алтун призвал к взаимному уважению в отношении чувствительных вопросов, таких как Эгейское море и положение турецкого меньшинства в Греции. Он отметил, что «греческой общественности было бы полезно понять, что Эгейское море — это не греческое озеро», и что Турция имеет законные права и жизненно важные интересы в этом регионе.