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В Турции призвали признать реальность существования двух народов на Кипре

Кипр фактически разделен на греческую и турецкую общины с 1974 года.

Источник: Аргументы и факты

Турция не намерена тратить еще 60 лет на решение кипрской проблемы и считает необходимым признать «реальность существования двух отдельных народов и двух отдельных государств на Кипре». Об этом заявил глава Управления по связям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун в интервью греческой газете Ta Nea.

Кипр фактически разделен на греческую и турецкую общины с 1974 года, когда произошло вооруженное вторжение Турции, вызванное государственным переворотом на острове и попыткой его присоединения к Греции. В результате 37% территории Кипра оказалось под контролем Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), которая была провозглашена в 1983 году и признана только Турцией.

Алтун отметил, что многолетние переговоры под эгидой ООН о создании «двухзональной, двухобщинной федерации» не увенчались успехом.

«Пришло время признать реальность на местах: существование двух отдельных народов и двух отдельных государств на Кипре. Ни турки-киприоты, ни Турция не хотят тратить еще 60 лет на это», — подчеркнул он.

Кроме того, Алтун призвал к взаимному уважению в отношении чувствительных вопросов, таких как Эгейское море и положение турецкого меньшинства в Греции. Он отметил, что «греческой общественности было бы полезно понять, что Эгейское море — это не греческое озеро», и что Турция имеет законные права и жизненно важные интересы в этом регионе.

Ранее сообщалось, что Кипр может вступить в состав Североатлантического альянса. этот вопрос обсуждался на встрече президента островного государства Никоса Христодулидиса с лидером США Джо Байденом в конце октября.