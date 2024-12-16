Polskie Radio: ЕС введет против 16 человек санкции за «гибридные действия»

Страны Европейского союза намерены пополнить «черный список», добавив в него 16 граждан России, Грузии и Молдавии. Подробности передает радиостанция Polskie Radio со ссылкой на попавший в ее распоряжение проект списка.
По данным СМИ, рестрикции также будут введены против трех организаций. Причина называется в «гибридных действиях».
«Войдут представители спецслужб и силовых структур, эксперты и журналисты», — указано в сообщении.
Напомним, что в октябре был изменен механизм введения санкций против РФ за якобы «гибридные действия». Первый такой список будет озвучен 16 декабря.
Ранее президент РФ Владимир Путин обратил, что никакой шантаж и попытки извне не смогут помешать РФ. Россия развивается, а экономика страны растет на фоне беспрецедентных санкционных мер.