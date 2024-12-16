ЕС введет санкции против 16 россиян, грузин и молдаван

«Есть первые записи в санкционном списке ЕС за гибридные действия России. Черный список пока засекречен», — говорится в сообщении.
По информации радио, первая группа, которая попадет под санкции, состоит из 16 человек, большинство из которых россияне, а также представители Молдавии и Грузии. Утверждается, что среди них сотрудники спецслужб, военные, предприниматели, эксперты и журналисты.
По данным Польского радио, лицам, попавшим под санкции, будет запрещен въезд в ЕС, их активы в Европе будут заморожены. Они также не смогут получать финансирование ЕС.
Также утверждается, что в санкционном списке есть несколько организаций.
Посольство РФ в Германии 2 декабря выразило обеспокоенность искусственно нагнетаемой в стране антироссийской истерией по мере приближения внеочередных выборов в бундестаг. Посольство РФ в Норвегии, со своей стороны, заявило, что обвинения в адрес Москвы в ведении гибридной войны абсурдны, Запад пытается под предлогом борьбы с «российской угрозой» оправдать свои недружественные действия против России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран и не терпит, когда это делают другие государства.