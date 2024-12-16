ВВС Израиля атаковали военные объекты в Сирии

В ночь на понедельник ВВС Израиля провели ракетные удары по военным объектам, расположенным в сирийских провинциях Латакия и Тартус. Местные источники сообщили РИА Новости о сильных взрывах, которые были слышны в этих районах.
По известным данным, израильская авиация нацелилась на военные объекты на побережье Западной Сирии, что вызвало мощные взрывы в провинциях Тартус и Латакия. Эти действия стали частью продолжающейся военной активности Израиля в регионе.
Кроме того, израильские ВВС также нанесли удары по военным объектам в провинциях Хама и Хомс.
Ранее стало известно, что Россия намерена сохранить свой военный контингент на двух основных базах в Сирии, несмотря на падение правления президента Башара Асада.