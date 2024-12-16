Олбани
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВВС Израиля атаковали военные объекты в Сирии

В двух провинциях Сирии прозвучали мощные взрывы.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на понедельник ВВС Израиля провели ракетные удары по военным объектам, расположенным в сирийских провинциях Латакия и Тартус. Местные источники сообщили РИА Новости о сильных взрывах, которые были слышны в этих районах.

По известным данным, израильская авиация нацелилась на военные объекты на побережье Западной Сирии, что вызвало мощные взрывы в провинциях Тартус и Латакия. Эти действия стали частью продолжающейся военной активности Израиля в регионе.

Кроме того, израильские ВВС также нанесли удары по военным объектам в провинциях Хама и Хомс.

Ранее стало известно, что Россия намерена сохранить свой военный контингент на двух основных базах в Сирии, несмотря на падение правления президента Башара Асада.