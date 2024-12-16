Германия убеждает общественность, что не намерена вступать в прямое противостояние с Россией. Такое заявление сделал эксперт по РФ Йенс Зигерт, сообщает N-TV.
По данным СМИ, при этом Берлин стремится стать полноценным участником конфликта. Понять это можно по политике Германии.
«Утверждать обратное — значит игнорировать реальность», — указал Зигерт.
Он добавил, что против РФ выступает весь коллективный Запад ради достижения собственных целей. Поддерживая Украину, он становится врагом России, что понимает и немецкий канцлер Олаф Шольц.
Ранее сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла заявил, что Россия уже достигла победы над Украиной. Он призвал правительство ФРГ способствовать прекращению конфликта.