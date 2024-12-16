Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла в интервью газете Welt заявил, что страны НАТО должны уважать интересы всех европейских государств, включая Россию.
Он отметил, что Европа до сих пор была вынуждена следовать интересам Америки, что его партия отвергает. По словам Крупаллы, оборонительное сообщество должно принимать и уважать интересы всех стран на территории Европы.
«Если НАТО не сможет этого обеспечить, Германия должна задуматься о том, насколько этот альянс еще полезен для нас», — сказал он.
Ранее Крупалла заявил, что Россия уже достигла победы над Украиной, и призвал правительство ФРГ способствовать прекращению конфликта. Он также раскритиковал инициативы, направленные на поставки оружия Украине, заявив, что такие действия лишь усиливают конфликт.