«Квартал 95» показал карту Украины без Крыма

Студия «Квартал 95», совладельцем которой является Владимир Зеленский, показала в рекламе новогоднего выпуска развлекательной программы карту Украины без Крыма, воссоединение которого с Россией Киев отказывается признавать. Об этом сообщает украинское издание «Телеграф».
Реклама новогоднего выпуска «Вечернего квартала» появилась в социальных сетях и вызвала бурную реакцию. Некоторые пользователи выразили недовольство по поводу неуместности развлекательного шоу в условиях боевых действий.
Ранее Украинская ассоциация футбола (УАФ) направила жалобу в ФИФА и УЕФА в связи с демонстрацией карты, где Крым не был обозначен частью Украины, во время трансляции жеребьевки отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.
Напомним, Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, в Киеве его результаты не признают.