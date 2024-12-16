Маск: США ждут большие неприятности из-за дефицита бюджета

Соединенные Штаты могут столкнуться с финансовыми и экономическим проблемами в ближайшее время. Такое заявление сделал американский предприниматель Илон Маск на своей странице в социальной сети X* (бывшая Twitter).
По его словам, избежать этой проблемы можно в том случае, если сократить дефицит бюджета. Для этого стоит предпринять соответствующие меры, ведь на данный момент дефицит составил 1,83 триллиона долларов.
«У Америки будут серьезные проблемы. Это не отличается от положения человека, который влез в слишком большие долги», — указал Маск.
Напомним, что сам предприниматель может войти в администрацию избранного президента США Дональда Трампа. Он возглавит новое ведомство по повышению эффективности правительства.
Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2025 финансовый год. Документ предусматривает однопроцентное увеличение расходов на оборону и повышение зарплат примерно половине военнослужащих.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.