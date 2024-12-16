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Депутат Дубинский: Зеленского и Ермака в нужный момент вывезут в Британию

По словам депутата, британцы уже «забрали» главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Источник: Аргументы и факты

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, высказал мнение, что британские спецслужбы в нужный момент могут вывезти Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака из Украины.

Он отметил, что британцы уже «забрали» главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и, по его мнению, заберут Зеленского с Ермаком, «когда придет их черед».

Дубинский также предположил, что к подрыву «Северных потоков» могли быть причастны британские спецслужбы, действующие через Украину, чтобы ослабить своих исторических соперников — Францию и Германию.

Ранее Дубинский выразил мнение, что Украина не сможет достичь такой позиции, которая позволила бы вести переговоры с Россией с позиции силы. По его мнению, нынешний украинский режим во главе с Зеленским делает урегулирование конфликта невозможным.