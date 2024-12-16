В семи районах Омской области прошли новые выборы депутатов

Отметил, согласно реформе, сельские советы депутатов будут упразднены, а на их место придет единый законодательный орган власти, где каждый депутат представляет определенную территорию района Омской области. Сами же выборы стали первым этапом реформы. Избранные депутаты займутся дальнейшими преобразованиями. Например, переименование районов в муниципальные округа.