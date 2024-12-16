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В семи районах Омской области прошли новые выборы депутатов

В воскресенье, 15 декабря 2024 года, в семи районах Омской области состоялись выборы депутатов первого созыва в рамках муниципальной реформы.

Источник: SuperOmsk.ru

Согласно предварительным подсчетам «СуперОмска», абсолютное большинство мандатов ушло кандидатам от партии «Единая Россия».

Результаты выглядят следующим образом:

Горьковский район — 15 мандатов;

Исилькульский район — ЕР — 18, «Новые люди» — 1, самовыдвижение — 1;

Любинский район — ЕР — 16, ЛДПР — 1;

Марьяновский район — ЕР — 15;

Москаленский район — ЕР — 11, «Новые люди» — 2, КПРФ — 1, ЛДПР — 1, самовыдвижение — 1;

Называевский район — ЕР — 15;

Тевризский район — ЕР — 15.

Средняя явка составила около 30%, а победители голосования в своем большинстве — директора образовательных учреждений.

Отметил, согласно реформе, сельские советы депутатов будут упразднены, а на их место придет единый законодательный орган власти, где каждый депутат представляет определенную территорию района Омской области. Сами же выборы стали первым этапом реформы. Избранные депутаты займутся дальнейшими преобразованиями. Например, переименование районов в муниципальные округа.