В семи районах Омской области прошли новые выборы депутатов

Согласно предварительным подсчетам «СуперОмска», абсолютное большинство мандатов ушло кандидатам от партии «Единая Россия».
Результаты выглядят следующим образом:
Горьковский район — 15 мандатов;
Исилькульский район — ЕР — 18, «Новые люди» — 1, самовыдвижение — 1;
Любинский район — ЕР — 16, ЛДПР — 1;
Марьяновский район — ЕР — 15;
Москаленский район — ЕР — 11, «Новые люди» — 2, КПРФ — 1, ЛДПР — 1, самовыдвижение — 1;
Называевский район — ЕР — 15;
Тевризский район — ЕР — 15.
Средняя явка составила около 30%, а победители голосования в своем большинстве — директора образовательных учреждений.
Отметил, согласно реформе, сельские советы депутатов будут упразднены, а на их место придет единый законодательный орган власти, где каждый депутат представляет определенную территорию района Омской области. Сами же выборы стали первым этапом реформы. Избранные депутаты займутся дальнейшими преобразованиями. Например, переименование районов в муниципальные округа.