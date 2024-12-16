На боевое патрулирование вышли пусковые установки «Ярс» в Новосибирске

В Новосибирском ракетном соединении вывели автономные пусковые установки ПГРК «Ярс». Они — часть ядерного щита страны.
В настоящее время ракетчики отрабатывают задачи при несении боевого дежурства в особом режиме. Кадры опубликовали в telegram-канале минобороны РФ.
Сообщается, что протяжённость марша подвижного грунтового ракетного комплекса составляет до 100 км. Военнослужащие отрабатывают мероприятия по инженерному оборудованию своих позиций, тренируются в маскировке и боевой охране.
«Также военнослужащие отработают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника», — говорится в сообщении пресс-службы минобороны РФ.