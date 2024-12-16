Ортега: президент Никарагуа регулярно общается с Владимиром Путиным

Главы России и Никарагуа регулярно поддерживают деловой контакт. Такое заявление в беседе с авторами газеты «Известия» сделал спецпредставитель президента страны по вопросам развития отношений с Россией Лауреано Ортега.
По его словам, президент Никарагуа Даниэль Ортега часто общается с российским лидером Владимиром Путиным по телефону. Также стороны обмениваются письмами. При этом не все контакты публичны — о некоторых дополнительно не сообщается.
«Коммуникация на высшем уровне всегда присутствует», — указал Ортега.
Он добавил, что Путин, Ортега и вице-президент Росарио Мурильо находятся в близком контакте. В будущем также предполагается взаимодействие сторон.
Напомним, что 11 декабря Ортега находился в Москве. Он приехал в страну на шестое заседание двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Россией и Никарагуа.