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Ортега: президент Никарагуа регулярно общается с Владимиром Путиным

Лидеры двух государств постоянно обмениваются письмами и звонками, не все из них публичны.

Источник: Аргументы и факты

Главы России и Никарагуа регулярно поддерживают деловой контакт. Такое заявление в беседе с авторами газеты «Известия» сделал спецпредставитель президента страны по вопросам развития отношений с Россией Лауреано Ортега.

По его словам, президент Никарагуа Даниэль Ортега часто общается с российским лидером Владимиром Путиным по телефону. Также стороны обмениваются письмами. При этом не все контакты публичны — о некоторых дополнительно не сообщается.

«Коммуникация на высшем уровне всегда присутствует», — указал Ортега.

Он добавил, что Путин, Ортега и вице-президент Росарио Мурильо находятся в близком контакте. В будущем также предполагается взаимодействие сторон.

Напомним, что 11 декабря Ортега находился в Москве. Он приехал в страну на шестое заседание двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Россией и Никарагуа.