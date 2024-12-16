Суд в понедельник рассмотрит жалобы на приговор Беркович и Петрийчук

Апелляционный военный суд в понедельник рассмотрит жалобы защиты на приговор режиссеру Евгении Беркович* и драматургу Светлане Петрийчук* по делу об оправдании терроризма при постановке пьесы «Финист ясный сокол», сообщает РИА Новости.
В начале июля Вторым Западным окружным военным судом были вынесены приговоры Беркович и Петрийчук: они получили по шесть лет лишения свободы в колонии общего режима. Суд также ограничил их возможность управлять страницами в интернете на три года.
Как утверждает следствие, драматург Петрийчук написала сценарий для театральной постановки «Финист ясный сокол», который, якобы, содержит элементы оправдания и популяризации терроризма. Позднее Беркович и Петрийчук совместно осуществили постановку спектакля, показывая его на фестивалях, в различных театрах и онлайн.
Пьеса повествует о женщинах, которые решили вступить в переписку и в брак с приверженцами радикального ислама, чтобы затем отправиться в Сирию. Эта театральная работа была удостоена премии «Золотая маска».
Ранее Ева Меркачева, член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации, выразила мнение, что приговор, вынесенный Беркович и Петрийчук, слишком строг. Она отметила, что никаких новых данных, доказывающих их вину, не было представлено.
* Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.