Председатель правящей партии Южной Кореи Хан Дон Хун подал в отставку

Оппозиционная партия республики, в свою очередь, потребовала отставки главы государства и сообщила, что намерена обвинить Юн Сок Ёля в государственной измене. Тогда же все руководители и старшие секретари администрации президента Южной Кореи подали в отставку. Кроме того, профсоюзы республики объявили всеобщую забастовку.