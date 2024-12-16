Председатель правящей партии Южной Кореи Хан Дон Хун подал в отставку

«Я ухожу с поста лидера Партии народной власти Выполнять обязанности лидера партии стало невозможно из-за распада Высшего совета партии», — цитирует его слова агентство.
Первоначально Хан обещал продолжить исполнение своих обязанностей, но изменил свою позицию на фоне растущего давления с требованием уйти в отставку. Также это решение сопровождалось уходом с постов всех пяти избранных членов Верховного совета партии, считающихся тесно связанными с Ханом, сообщает издание.
Новоизбранный лидер фракции Квон Сон Дон станет исполняющим обязанности главы консервативной партии.
Ситуация в Южной Корее обострилась в начале декабря. Юн Сок Ёль объявил военное положение в стране. Причиной такого шага он назвал угрозу паралича власти, возникшую из-за попыток провести процедуру импичмента. Командующий чрезвычайным режимом — начальник штаба сухопутных войск Пак Ан Су — отметил, что до отмены военного положения в республике запрещена деятельность парламента, политических партий и объединений. На улицы Сеула была выведена военная техника.
Оппозиционная партия республики, в свою очередь, потребовала отставки главы государства и сообщила, что намерена обвинить Юн Сок Ёля в государственной измене. Тогда же все руководители и старшие секретари администрации президента Южной Кореи подали в отставку. Кроме того, профсоюзы республики объявили всеобщую забастовку.
Затем, 11 декабря, полиция Южной Кореи провела обыск в администрации президента и полицейских ведомствах. Обыски проводила специальная следственная группа для расследования мероприятий, связанных с военным положением. На следующий день Юн Сок Ёль заявил, что не намерен покидать свой пост и будет противостоять попыткам объявить ему импичмент.
На следующий день первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев поделился с «Известиями» мнением, что вероятной причиной политического кризиса в Южной Корее могло стать недовольство США президентом Юн Сок Ёлем из-за его возможного отказа продавать оружие Украине.