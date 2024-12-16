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Председатель правящей партии Южной Кореи Хан Дон Хун подал в отставку

Председатель правящей партии Южной Кореи Гражданская сила Хан Дон Хун заявил, что уходит в отставку на фоне растущей внутренней борьбы после голосования Национальной ассамблеи за импичмент президенту страны Юн Сок Ёлю. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщает агентство Yonhap.

Источник: РИА "Новости"

«Я ухожу с поста лидера Партии народной власти Выполнять обязанности лидера партии стало невозможно из-за распада Высшего совета партии», — цитирует его слова агентство.

Первоначально Хан обещал продолжить исполнение своих обязанностей, но изменил свою позицию на фоне растущего давления с требованием уйти в отставку. Также это решение сопровождалось уходом с постов всех пяти избранных членов Верховного совета партии, считающихся тесно связанными с Ханом, сообщает издание.

Новоизбранный лидер фракции Квон Сон Дон станет исполняющим обязанности главы консервативной партии.

Ситуация в Южной Корее обострилась в начале декабря. Юн Сок Ёль объявил военное положение в стране. Причиной такого шага он назвал угрозу паралича власти, возникшую из-за попыток провести процедуру импичмента. Командующий чрезвычайным режимом — начальник штаба сухопутных войск Пак Ан Су — отметил, что до отмены военного положения в республике запрещена деятельность парламента, политических партий и объединений. На улицы Сеула была выведена военная техника.

Оппозиционная партия республики, в свою очередь, потребовала отставки главы государства и сообщила, что намерена обвинить Юн Сок Ёля в государственной измене. Тогда же все руководители и старшие секретари администрации президента Южной Кореи подали в отставку. Кроме того, профсоюзы республики объявили всеобщую забастовку.

Затем, 11 декабря, полиция Южной Кореи провела обыск в администрации президента и полицейских ведомствах. Обыски проводила специальная следственная группа для расследования мероприятий, связанных с военным положением. На следующий день Юн Сок Ёль заявил, что не намерен покидать свой пост и будет противостоять попыткам объявить ему импичмент.

На следующий день первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев поделился с «Известиями» мнением, что вероятной причиной политического кризиса в Южной Корее могло стать недовольство США президентом Юн Сок Ёлем из-за его возможного отказа продавать оружие Украине.