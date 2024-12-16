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Историк Матвеев: украинские националисты крали западную помощь 85 лет назад

США не могут слепо доверять Владимиру Зеленскому, выдавая сотни миллиардов долларов, при этом не обязывая его отчитываться, куда ушли деньги.

Источник: Аргументы и факты

Украинские националисты присваивали себе западную помощь еще 85 лет назад. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал эксперт Национального центра исторической памяти при президенте России, историк спецслужб Олег Матвеев.

По его словам, желание своровать «чужие подачки» сидит у украинских военных на подкорке. Иначе распоряжаться средствами они уже не могут.

Также киевский режим мог манипулировать Западом, чтобы получить дополнительное финансирование. Для этого власти страны лгали о неких угрозах собственной безопасности.

Ранее кандидат избранного президента США Дональда Трампа на пост директора Федерального бюро расследований Кэш Патель обратил внимание, что страна должна провести расследование. А именно — выяснить, куда были отправлены деньги американских налогоплательщиков в виде помощи Киеву. Он добавил, что слепо доверять Владимиру Зеленскому нельзя. Украина обязана отчитываться о выделенных миллиардах.