Украинские националисты присваивали себе западную помощь еще 85 лет назад. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал эксперт Национального центра исторической памяти при президенте России, историк спецслужб Олег Матвеев.
По его словам, желание своровать «чужие подачки» сидит у украинских военных на подкорке. Иначе распоряжаться средствами они уже не могут.
Также киевский режим мог манипулировать Западом, чтобы получить дополнительное финансирование. Для этого власти страны лгали о неких угрозах собственной безопасности.
Ранее кандидат избранного президента США Дональда Трампа на пост директора Федерального бюро расследований Кэш Патель обратил внимание, что страна должна провести расследование. А именно — выяснить, куда были отправлены деньги американских налогоплательщиков в виде помощи Киеву. Он добавил, что слепо доверять Владимиру Зеленскому нельзя. Украина обязана отчитываться о выделенных миллиардах.