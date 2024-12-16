Историк Матвеев: украинские националисты крали западную помощь 85 лет назад

Ранее кандидат избранного президента США Дональда Трампа на пост директора Федерального бюро расследований Кэш Патель обратил внимание, что страна должна провести расследование. А именно — выяснить, куда были отправлены деньги американских налогоплательщиков в виде помощи Киеву. Он добавил, что слепо доверять Владимиру Зеленскому нельзя. Украина обязана отчитываться о выделенных миллиардах.