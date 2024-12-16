FT рассказала о самолетах с наличными Асада, которые улетали в Москву

Центральный банк Сирии в 2018—2019 годах, когда свергнутый президент страны Башар Асад еще находился у власти, отправил в Москву несколько самолетов с миллионами долларов наличными. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на конфиденциальные документы.