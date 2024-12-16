FT: новые власти Сирии рассказали об отводе российских военных из Дамаска

Россия приступила к сокращению своего военного и дипломатического присутствия в Сирии, отведя значительное количество военнослужащих из района Дамаска и других ключевых регионов. Согласно источникам Financial Times, среди вывезенных — российские солдаты, дислоцировавшиеся на базе Четвертой дивизии сирийской армии в Кудсайе. Отвод войск сопровождается переговорами с одной из ведущих оппозиционных группировок страны — «Хайят Тахрир аш-Шам». Стороны договариваются о будущем двух российских баз в Сирии — Хмеймим и Тартус.