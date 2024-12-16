США сократили поставки ракет Javelin Киеву после аудита

«Поскольку многие из оборонных товаров, отправленных на Украину в 2022 году, никогда не появлялись в квартальном отчете об инвентаризации, мы оценили, что многие из этих товаров, вероятно, были утеряны или уничтожены на Украине или что ВСУ израсходовали их в 2022 или 2023 году, когда ведение учета израсходованных наименований EEUM по серийным номерам не было формальным процессом», — сказано в документе.