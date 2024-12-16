Послание Хабирова, Курултай башкир, изменения в кабмине. Главное в Башкирии

Про День Героев
9 декабря в Башкирии, как и по всей стране отметили День Героев Отечества. Поздравляя с важной датой, Глава Башкирии отметил, что «нам выпало жить в очень непростое время — время героев. Людей, которые жертвуют собой ради других». «За время спецоперации 12 уроженцев Башкортостана удостоены звания Героя Российской Федерации. К сожалению, некоторые из них — посмертно. Я благодарю каждого из наших парней, кто выполняет свой боевой долг в зоне СВО», — сообщил Хабиров. Также он поделился ссылкой на материал «Башинформа» о воинах из Башкирии, получивших на СВО звание Героя России.
В честь Дня Героев Отечества в Башкирии прошли торжественные мероприятия. В уфимском парке Победы официальные лица и общественники возложили венок к памятнику Героев Советского Союза Александра Матросова и Миннигали Губайдуллина, у подножия которого горит Вечный огонь. На Советской площади церемония прошла у мемориала Героя России генерала Минигали Шаймуратова.
Также в этот день на Советской площади прошёл патриотический флешмоб. В акции приняли участие более 300 человек.
Про итоги Прямой линии
10 декабря на оперативном совещании правительства Радий Хабиров обсудил итоги прошедшей 3 декабря Прямой линии Главы РБ. Всего поступило 9,5 тысячи обращений, сообщил Башинформ.
«Уже отработали 246 обращений, включая срочные запросы, в работе — 6,4 тысячи. Ряд обращений требует времени, поэтому 302 из них мы в течение года решим, 375 — в течение двух лет, еще 168 потребуют более 2 лет, это сложные вещи. А 4556 обращений на стадии анализа сроков», — пояснил Хабиров. Он выразил признательность жителям за доверие и активную позицию. Всех ответственных лиц призвал серьезно подойти к выполнению задач, чтобы своевременно закрыть все поступившие вопросы. «Это строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, благоустройство территорий, состояние дорог. Нам необходимо сосредоточиться на качественном выполнении этих задач», — подчеркнул Глава.
Про молодежную политику
Также в этот день, 10 декабря, в парке «Патриот» в Чишминском районе Глава Башкирии провел заседание Координационных советов по реализации молодежной политики и взаимодействию с общероссийским «Движением первых». В работе принял участие председатель правления «Движения первых», участник СВО, Герой России Артур Орлов.
На заседании Радий Хабиров отметил, что работа с молодежью в числе главных государственно важных задач. В приоритете — вовлечение молодого поколения в обновление всех сторон жизни республики и страны. «В Башкортостане проживает более миллиона молодых людей. Это огромная армия талантливых и амбициозных людей», — отметил он. В республике учредили почетный знак «Доброволец Башкортостана». Важная часть работы — создание современных пространств для молодёжи, отметил Хабиров.
«Движение первых» в республике объединяет более 215 тысяч ребят. Второй год Башкортостан занимает лидирующие позиции в грантовом конкурсе «Движения первых». В прошлом году 28 организаций стали победителями, получив более 60 млн рублей. В этом году число победителей увеличилось до 32. В рамках заявочной кампании Башкортостан занял первое место в стране. Всего поступили 387 заявок, сообщил Башинформ. В 2023 году в республике обновили шесть молодёжных пространств, в 2024 году — ещё пять. В числе основных направлений работы Госкоммолодежи — продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей, историческое просвещение и вовлечение молодых людей в социальное проектирование. По итогам года выиграли 143 гранта на 80 млн рублей.
В присутствии Главы Башкортостана в режиме видеосвязи состоялось открытие штаба реготделения Всероссийского движения «Волонтёры Победы» в уфимском молодёжном пространстве «Йәшлек». В организации состоит более 22 тысяч добровольцев республики. Они участвуют в патриотических проектах и акциях. Также в режиме телемоста Радий Хабиров принял участие в открытии новых молодёжных пространств в Агидели, Хайбуллинском и Краснокамском районах.
Тенденции развития молодёжной политики в регионе Глава Башкирии обсудил на встрече с председателем правления «Движения первых» Артуром Орловым. «Мы взаимодействуем и с теми ребятами, которые учатся в вузах Москвы и Санкт-Петербурга. Стараемся, чтобы они не теряли связь с республикой и рассматривали возможность трудоустройства здесь», — сообщил Глава региона.
Артур Орлов предложил провести в Башкортостане слёт участников всероссийского проекта «Хранители истории». Радий Хабиров поддержал эту инициативу, отметив, что «у нас есть великолепные площадки, которые можно задействовать для таких масштабных событий».
Про Бижбулякский район
11 декабря Радий Хабиров побывал с рабочей поездкой в Бижбулякском районе. Глава посетил обновлённый Кош-Елгинский сельский дом культуры. Его капитально отремонтировали в 2024 году благодаря нацпроекту «Культура» и поддержке руководства республики.
В актовом зале дворца творческие коллективы исполнили гимн Бижбулякского района на пяти языках — русском, башкирском, татарском, чувашском и мордовском. По мнению Главы региона, гимн Бижбулякского района «отражает то, что наши народы живут в добре и уважении, это самое главное наше богатство».
«На базе таких учреждений развиваются творческие коллективы, реализуются интересные проекты. Мы будем продолжать поддерживать такие инициативы и помогать с обновлением культурных центров в районах республики», — заверил Глава. В селе Кош-Елга Хабиров пообщался с местными жителями. Они попросили об улучшении качества сотовой связи, ремонте других клубов и дороги. Глава сказал, что профильные службы проанализируют обращения и примут решения.
В Бижбуляке в районном дворце культуры Радий Хабиров ознакомился с работой местного волонтёрского штаба «Всё для фронта — Бижбуляк». Возглавляет его бизнес-шериф муниципалитета Эллина Суфьянова. Она рассказала, что с февраля 2022 года из района на СВО отправили более 30 гумконвоев для земляков. «Когда я был у наших ребят в зоне СВО, видел, что в блиндаже ваших земляков висит флаг с гербом муниципалитета. Парни воюют уже третий год, и ваша помощь для них очень важна», — сказал Хабиров.
После, делясь впечатлениями от посещения штаба, Глава отметил: «Я удивлён. В Бижбулякском районе собираются сельсоветами в домах культуры и каждый что-то делает: одни плетут маскировочные сети и костюмы, другие свечи окопные делают, третьи чай заготавливают. В общем, всенародная поддержка».
Радий Хабиров посетил также бижбулякский филиал Белебеевского колледжа механизации и электрификации. Здесь обучается 222 студента, все их специальности являются востребованными. С этого года колледж начал готовить швей для работы в новом швейном предприятии «Дельта». Предприятие выпускает спецодежду. В церемонии его запуска принял участие Радий Хабиров, сообщил Башинформ.
После осмотра колледжа Глава сообщил, что его планируют включить в программу модернизации средних учебных заведений республики. «Этот филиал требует достаточно серьёзных вложений», — отметил он. Также Глава республики возложил цветы к мемориальным доскам выпускников колледжа, которые погибли на СВО.
В 2026 году в Бижбуляке сделают капремонт в средней школы № 2. На её базе откроется республиканская полилингвальная гимназия с изучением чувашского языка, сообщил «Башинформу» Радий Хабиров. Он посетил один из кабинетов, где ученики 2 класса изучали родной чувашский язык. По словам учителей, школе нужны новые методички и книги. Глава отметил, что он даст необходимые поручения минобрнауки.
«Полилингвальная гимназия обязательно должна быть интернатного типа с общежитием, чтобы они собирали здесь ребят из других районов», — сказал Хабиров.
«Район живет полноценной жизнью. Вы видели, сколько волонтерских организаций собралось, это вообще удивительная вещь. Поэтому я очень доволен. Главу района здесь уважают. Мне это очень нравится», — поделился Радий Хабиров впечатлениями от поездки в Бижбулякский район.
Про Послание
12 декабря Глава Башкортостана обратился с ежегодным Посланием к Госсобранию республики. В своём выступлении он подвел итоги уходящего года и обозначил приоритеты работы на будущее. Послание Глава начал с главной темы — СВО, в решении задач которой республика участвует вместе со всей Россией. «Наши земляки проявляют в боях мужество и отвагу. Многие удостоены государственных наград. 12 воинам присвоено высокое звание Героя Российской Федерации. Восьмерым из них, к нашей общей скорби — посмертно», — сказал Радий Хабиров. Память павших защитников Отечества почтили минутой молчания.
Предприятия республики наращивают объёмы выполнения оборонзаказа. «Мы производим и собираем БПЛА, обучаем операторов», — сообщил Хабиров. На фронт отправили 139 колонн с гумпомощью, а также в новые регионы, Курскую и Белгородскую области. Действуют более 40 мер поддержки участников СВО и членов их семей, только в этом году направили на это свыше 10 млрд рублей. Для решения вопросов по возвращению участников СВО в мирную жизнь в республике создается Ассоциация ветеранов СВО. По указу Главы 2025 год в Башкортостане объявлен Годом поддержки участников СВО и членов их семей.
Радий Хабиров внёс в Госсобрание предложения по новому составу Правительства РБ. Глава отметил, что основной костяк правительства сохранён, потому что доказал свою высокую эффективность. Правительству он поручил с 1 января следующего года приступить к реализации новых нацпроектов, инициированных президентом страны.
В непростых условиях республика продолжает укреплять экономику. Радий Хабиров поставил задачу довести к 2030 году объём валового регионального продукта до 4 трлн рублей. Также не снижать инвестиции, которые за 9 месяцев этого года выросли на 24,7%. А к 2030 году объём инвестиций должен достигнуть 1,25 трлн рублей. С начала этого года промпроизводство выросло на 4,3%. «Продолжаем формировать промышленные кластеры. Их уже 18. Они объединяют более 200 предприятий», — сказал Хабиров. Он анонсировал старт региональной программы развития экспорта до 2030 года «Алга на экспорт!».
Республика в десятке ведущих регионов по объемам строительства — более 3 млн кв. метров жилья в год. К 2030 году Глава поручил довести до 4 млн «квадратов». Также он поблагодарил аграриев, которые в этом году собрали рекордные 2,6 млн тонн сахарной свеклы, более 700 тысяч тонн масличных культур. Закупили 2,4 тысячи единиц техники на 11 млрд рублей. При этом сельхозпроизводство второй год снижается, поэтому Глава призвал минсельхоз перейти к более эффективным методам управления.
В этом году Башкирия стала лауреатом I Нацпремии в сфере формирования комфортной городской среды. Завершили благоустройство всех 123 общественных пространств. План на следующий год — 94 территории, сообщил Хабиров. В 2025 году в Уфе начнут реконструкцию парка имени Ленина, памятника Салавату Юлаеву, поставят памятник экс-руководителю республики Мидхату Шакирову, начнут работы по улице Театральной, продолжат ремонт на улице Октябрьской революции. В парке Лесоводов появится зоопарк. Также продолжится программа «Башкирские дворики», начатая в 2019 году. К концу года в Уфе запустят Шакшинский мост. По проекту ремонта «фонящих» дорог отремонтировали 230 км. В следующем году отремонтируют ещё 180 км.
В республике зафиксирован рекордный рост ожидаемой продолжительности жизни — до 73,13 лет. В Уфе открыли Центр детской гематологии и онкологии, отремонтировали 66 медорганизаций. В 2025 году откроются еще 6 поликлиник, хирургические корпуса кардиоцентра и горбольницы в Учалах. Запустили региональную программу модернизации медучреждений Уфы. Для особенных детей открыли реабилитационный комплекс «Салют». Для более 211 тысяч семей, в том числе многодетных, доступно 40 мер поддержки.
За пять лет в республике построили 44 школы и 65 детсадов, в этом году — ещё четыре школы. За счёт федерального бюджета в Уфе построят математический лицей-интернат. Утвердили 75 грантов лучшим педагогам детсадов. Со следующего года 50 грантов получат самые успешные молодые руководители школ, а учителя — сертификаты в санаторий. Премии победителям и призёрам олимпиад, а также подготовившим их педагогам увеличили до 300 тысяч и 150 тысяч рублей. «Со следующего года мы учреждаем звание “Молодой учёный года” — семь именных премий по 150 тысяч рублей», — сообщил Хабиров. Также по решению Главы с 1 февраля начнет работу новый Госкомитет по научно-технологическому развитию. В этом феврале открыли первую очередь Межвузовского кампуса, на подходе Геномный центр, строится семь башен.
В республике провели второй форум «Китап-байрам» и другие крупные форумы и фестивали, создали Госансамбль кураистов, а 10 октября объявили Днём курая. Продолжается строительство мечети «Ар-Рахим», достроят и Воскресенский собор. В следующем году в Уфе откроют Музей возвращённых имён, в планах — Дом музыки, сообщил Глава. За последние два года на развитие инфраструктуры туризма направили около 4 млрд рублей, открыли этнокомплекс у геопарка «Торатау», «Салауат ере», визит-центр музея кочевых цивилизаций.
В этом году открыли уникальный Дворец борьбы, Центр фехтования, комплекс гребного слалома и другие объекты. В планах — строительство Центра прогресса бокса с Академией тенниса, легкоатлетического манежа с Училищем олимпийского резерва. По проекту «Сельский тренер» выплаты увеличили до 1 млн. В следующем году ветеранам СВО с инвалидностью предоставят сертификаты на 10 тысяч рублей на посещение спортзалов.
Глава поблагодарил жителей Башкирии, которые вновь доверили ему возглавить республику. «В следующем году мы торжественно отметим 80-летие Великой Победы. Этот праздник призывает нас равняться на мужество и героизм, стойкость и несокрушимую силу духа старших поколений», — сказал Радий Хабиров. Он отметил, что «впереди у нас — непростые испытания». «Мы знаем — победа будет за нами», — сказал в завершение Глава Башкирии.
Про назначения
В этот же день, 12 декабря, Глава Башкортостана своим указом назначил премьер-министром республиканского правительства Андрея Назарова. Ранее его кандидатуру, внёсенную на рассмотрение Радием Хабировым, единогласно поддержали депутаты Госсобрания. Андрей Назаров возглавляет региональный кабмин с 2020 года, сообщил Башинформ. Также Глава Башкирии изменил состав республиканского правительства. По указу Хабирова в правительстве вместо четырех заместителей премьер-министра будет три. Появилась новая должность — заместитель премьер-министра правительства — министр земельных и имущественных отношений РБ.
Ранее Глава республики попросил Госсобрание согласовать вице-премьеров: первыми заместителями назначат Рустама Муратова и Урала Кильсенбаева, заместителями станут Азамат Абдрахманов, Рустем Газизов, Ирек Сагитов, Наталья Полянская, Александр Шельдяев и Ильшат Фазрахманов. Глава Башкирии сообщил, что к 19 декабря полностью сформируют кабинет министров.
Про бал «шаймуратовцев»
12 декабря в Уфе впервые прошёл «Бал юных шаймуратовцев». В торжественном мероприятии принял участие Радий Хабиров. Приветствуя лучших учащихся «шаймуратовских» классов, он отметил, что сегодня у них особенный день в жизни.
«Я с огромным восхищением и уважением смотрю на вас, дорогие шаймуратовцы. Ведь для того, чтобы гордо носить это звание, каждый из вас прошел свой непростой путь — хорошо учился, занимался спортом, развивался», — сказал Глава Башкортостана. Он подчеркнул особую роль генерала Шаймуратова в истории Отечества и Башкортостана: «Я уверен, что имя комдива Шаймуратова теперь уже будет с вами всю жизнь. Это уникальный человек, выдающийся военачальник, славный сын башкирского народа». Имя генерала Шаймуратова носит первый добровольческий башбатальон на СВО.
На первый «Бал юных шаймуратовцев» приехали более 230 лучших учащихся со всей республики. 23 из них Глава вручил почётный знак «Юный шаймуратовец». Участники бала станцевали башкирский вальс, полонез и лендлер под мелодии башкирских композиторов.
Первые «шаймуратовские» классы создали осенью 2020 года в уфимских школах. Далее эту практику распространили на республику. Сейчас их в Башкортостане — 251. Классы призваны увековечить память легендарного комдива, привить молодому поколению дух патриотизма. «Шаймуратовцев» обучают по расширенной учебной программе. «Все полученные знания вам будут помогать в жизни», — напутствовал ребят Радий Хабиров. Он сообщил, что «Бал шаймуратовцев» будут проводить каждый год, в том числе в муниципалитетах. «Это и патриотическое воспитание, и умение танцевать. Настоящая командная работа. Получилось очень здорово. Я на них глядел и любовался», — поделился впечатлениями Хабиров.
Про Курултай башкир
На главном съезде башкир Радий Хабиров рассказал о развитии межнациональных отношений в республике и обозначил приоритеты соцполитики. Он отметил, что этот Курултай проходит в очень непростое, поворотное для истории время, и оно самое лучшее, чтобы направить нашу энергию на созидание. «Сегодня мы объединились вокруг нашего лидера, поддерживаем задачи специальной военной операции. Тысячи наших ребят — башкир, русских, татар, всех народов республики — сегодня храбро воюют в зоне СВО», — подчеркнул Хабиров. Он поблагодарил творческую интеллигенцию республики, которая тоже объединилась, чтобы поддержать участников СВО — создавая новые произведения, книги, картины, песни, выезжая на передовую.
Радий Хабиров подчеркнул, что задача Курултая сейчас — продолжить большую работу по поддержке участников СВО и их семей. Особое внимание и забота — семьям павших героев. «Во все времена башкиры согревали своим теплом, участием односельчан, в чьи дома пришло горе», — сказал Глава. По его мнению, сегодня наша опора в исторической памяти. На прошлом Курултае, в 2019 году, решили установить памятник легендарному генералу Шаймуратову и сделали это. «На нынешнем Курултае принимаем решение установить в Уфе памятник героям СВО», — сказал Хабиров. Особо он остановился на теме памятника Салавату Юлаеву, который начнут реконструировать в следующем году, и призвал Курултай контролировать каждый этап работ.
Благодаря проекту «Атайсал» в республике за три года более 5,5 тыс. земляков вложили в свою малую родину свыше 1,3 млрд рублей, реализовав 25 тысяч проектов. По словам Хабирова, это яркий пример того, как башкиры могут объединиться вокруг важных дел.
Сейчас в республике проживает 1 268 806 башкир, сообщил Глава. Нужно решать задачи по сохранению башкирского языка, так как «без языка не будет ничего». Появились новые методики его изучения, мобильные приложения, умная колонка «Һомай». В итоге в этом году изучение башкирского языка как государственного выбрали почти 80% школьников. Ежегодно выделяются гранты на сохранение и развитие языков. В этом году 33 организации получили 50 млн рублей. Создаются полилингвальные гимназии — их уже 8. Для того чтобы дети изучали родной язык с раннего детства, эта работа проводится в 800 детсадах. Также ежегодно в республике отмечаются Дни национального костюма. С этого года 10 октября стал Днем курая. Создан Госансамбль кураистов. Глава предложил еще учредить 21 октября День национального танца. На съезде Радий Хабиров поздравил делегатов с предстоящим Днем башкирского языка. Он отмечается 14 декабря.
На съезде Радий Хабиров рассказал, что эти пять лет управленческой команде республики пришлось продираться сквозь дебри лжи и клеветы. «Некоторые утверждения сводились к чисто мракобесным идеям, что Башкортостан должен быть только для башкир. Нашлись и те, которые под видом псевдозащиты экологических прав взбаламутили сотни людей в Баймакском районе», — сказал Глава, подчеркнув, что «нужно было через всё это пройти, чтобы понять, что для нации сегодня главное». Радий Хабиров отметил, что враги «нас боятся, потому что мы — племя воинов, верные подданные своего Отечества».
По словам Главы Башкирии, развивать республику без поддержки основной государствообразующей нации невозможно и «я твердо убежден, что у нас, у меня такая поддержка есть». При этом сегодня «развиваются те нации, которые умеют адаптироваться к современным условиям. И в то же время сохраняют свой духовный иммунитет и национальную идентичность». Радий Хабиров считает, что дух башкирского народа заключается в его верности и открытости. «Башкирский народ не сможет развиваться вне многонациональной семьи народов Башкортостана и России», — сказал Глава, отметив при этом, что «наша обязанность — сохранять и развивать башкирский язык, самобытную культуру здесь, в Башкортостане и за его пределами».
«Мы — опорный край Российской державы. Мы — четвёртый по численности народ нашей многонациональной страны. Мы — народ-созидатель, который шагнул от кочевий к беспилотникам, промышленным роботам и цифровизации. Самому качественному в стране топливу. Самым передовым моторам для боевых самолетов пятого поколения», — сказал Радий Хабиров и призвал Курултай быть в первых рядах в деле реализации масштабных планов по развитию Башкортостана и великой России.
На съезде переизбрали на новый срок председателя президиума ВКБ Эльвиру Аиткулову и председателя исполкома ВКБ Юлдаша Юсупова. В завершение заседания председатель исполкома ВКБ зачитал резолюцию шестого съезда, а Глава Башкортостана вручил госнаграды.
«Считаю, что резолюция, которую мы приняли по итогам съезда, — очень выдержанная, своевременная и правильная. А впереди — масштабные планы по развитию Башкортостана и всей страны», — сказал Радий Хабиров. Он отметил, что «этот Курултай стал одним из самых объединяющих». «Мы преодолели те противоречия, которые у нас были. Стали мудрее. Сегодня мы все объединились вокруг нашего Президента. Вокруг поддержки участников СВО. Вокруг сохранения башкирского языка, нашей культуры, традиций — того, что называется духовной автономией, нацией», — подытожил Глава Башкирии.
Про СВО
11 декабря в селе Бижбуляк Бижбулякского района Радий Хабиров встретился с семьями погибших участников СВО. Все они посмертно награждены орденами Мужества. Глава региона выразил искренние соболезнования родным погибших военнослужащих и передал им ордена генерала Шаймуратова, которым воины награждены посмертно за мужество и героизм при выполнении боевых задач. «Вы воспитали настоящих мужчин, патриотов, защитников Отечества, которые погибли, выполняя свой воинский долг. Спасибо вам большое за ваших сыновей. Наша главная задача — помнить о них, увековечить их память, проявлять постоянную заботу, окружить вниманием родителей, их семьи и детей», — сказал Глава республики на встрече.
Также на минувшей неделе участнику СВО из Бижбулякского района Башкирии с позывным «Африка» глава ДНР Денис Пушилин присвоил почётное звание «Герой ДНР». «Мой дедушка прошёл три войны. Мне не было страшно, мне было нужно. Поэтому я ушёл на спецоперацию защищать Родину», — сказал «Африка» на встрече с Пушилиным. Младший сержант «Африка» служит оператором БПЛА и не раз был героем новостей федеральных СМИ, сообщил Башинформ.
15 декабря из Уфы в зону СВО после краткосрочного отпуска торжественно проводили более 60 военнослужащих. Их напутствовали сотрудники республиканского военкомата, родные и близкие бойцов.
Правительство Башкирии продлило до конца этого года действие единовременной выплаты 505 тысяч рублей для военнослужащих, подписавших контракт с Минобороны. С учетом федеральных выплат и надбавок новые контрактники получат сразу до 1 305 000 рублей.
Про время героев
14 декабря Глава Башкортостана, руководитель реготделения «Единой России» Радий Хабиров возглавил делегацию республики на 22 съезде партии в Москве. В её состав в том числе вошли ветераны и участники спецоперации из Башкортостана, сообщили в пресс-службе Главы РБ.
На пленарном заседании съезда выступил президент России Владимир Путин. Он поблагодарил членов партии за работу в интересах жителей страны, поддержку участников СВО, большой вклад в обеспечение безопасности и суверенитета. Путин предложил расширить федеральный проект «Время героев» — запустить аналогичные программы в регионах, информировал Башинформ. Цель проекта — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО для работы в органах госвласти.
Глава Башкирии Радий Хабиров является наставником участника президентской кадровой программы «Время героев» Оскара Ситдикова, который проходит стажировку в администрации Главы РБ. В проекте также участвуют два Героя России из Башкирии — Степан Белов и Борис Дудко.
Про новый поезд
15 декабря в Уфе торжественно запустили новый скорый поезд № 49/50 «Уфа — Москва». После отмены прямых рейсов из столицы Башкирии в Москву жители республики могли пользоваться только транзитными. Как отметил Радий Хабиров, несправедливость исправлена благодаря решению РЖД и Федеральной пассажирской компании.
«Новый поезд будет курсировать через день. Отправление из Уфы — в 09.20, прибытие в Москву — в 11.15 на следующий день. В обратном направлении из Москвы поезд будет уезжать в 15.25, приезжать в Уфу — на следующий день в 22.09. Маршрут пройдёт через Бугульму, Нурлат, Димитровград, Ульяновск, Инзу, Рузаевку и Рязань», — сообщил Хабиров в соцсетях.
Как выяснил «Башинформ», в составе нового поезда поехал тематический вагон «Девять чудес Башкортостана», в оформлении которого использованы виды природных достопримечательностей республики. Поезд сформирован из современных комфортабельных вагонов, оборудованных кондиционерами, биотуалетами, душевыми и многим другим. Для маломобильных пассажиров есть специально оборудованное купе.