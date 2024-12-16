Послание Хабирова, Курултай башкир, изменения в кабмине. Главное в Башкирии

Сейчас в республике проживает 1 268 806 башкир, сообщил Глава. Нужно решать задачи по сохранению башкирского языка, так как «без языка не будет ничего». Появились новые методики его изучения, мобильные приложения, умная колонка «Һомай». В итоге в этом году изучение башкирского языка как государственного выбрали почти 80% школьников. Ежегодно выделяются гранты на сохранение и развитие языков. В этом году 33 организации получили 50 млн рублей. Создаются полилингвальные гимназии — их уже 8. Для того чтобы дети изучали родной язык с раннего детства, эта работа проводится в 800 детсадах. Также ежегодно в республике отмечаются Дни национального костюма. С этого года 10 октября стал Днем курая. Создан Госансамбль кураистов. Глава предложил еще учредить 21 октября День национального танца. На съезде Радий Хабиров поздравил делегатов с предстоящим Днем башкирского языка. Он отмечается 14 декабря.