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Президент поздравил казахстанцев с Днем Независимости

16 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Независимости, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

Со слов президента, этот праздник — символ возрождения нашей государственности и воплощения мечты нашего народа о свободе. В этот день мы все глубоко осознаем, насколько важно быть верными заветам предков и брать на себя ответственность за будущее нации.

«Независимость — наше общее бесценное достояние, лежащее в основе всех наших достижений. Независимость превыше всего. Защищать ее как зеницу ока — долг каждого гражданина».

отметил президент.

Сегодня Казахстан уверенно движется вперед, следуя четким стратегическим курсом, шаг за шагом укрепляя свой авторитет на международной арене. Все это благодаря усердному труду и солидарности нашего народа.

«Убежден, сохраняя наше единство, спокойствие и стабильность в обществе, мы преодолеем все вызовы и достигнем новых высот на пути прогресса. Желаю всем крепкого здоровья и благополучия! Пусть процветает наша священная Родина!».

Касым-Жомарт Токаев