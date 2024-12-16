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Лукашенко: Беларусь заинтересована в расширении связей с Бахрейном

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Короля Бахрейна шейха Хамада бен Ису аль-Халифу и наследного принца, заместителя Верховного главнокомандующего Силами обороны, премьер-министра Королевства Бахрейн Сальмана бен Хамада аль-Халифу, а также народ этой страны с Национальным днем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

«Восхождение на трон в 1971 году Короля Исы бен Сальмана аль-Халифы открыло новую яркую страницу в истории Бахрейна, который продолжает успешно развиваться под Вашим руководством. Ваши эффективные усилия по укреплению экономики, поддержке социальной стабильности и увеличению роли страны на международной арене заслуживают глубокого уважения», — говорится в поздравлении шейху Хамаду бен Исе аль-Халифу.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь заинтересована в расширении связей с Бахрейном, более полной реализации всех возможностей сотрудничества.

В поздравительном послании Сальману бен Хамаду аль-Халифе Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что расширение белорусско-бахрейнского политического диалога, а также активизация взаимовыгодного сотрудничества по разным направлениям, в первую очередь в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах, целиком соответствует интересам обоих народов.

Лукашенко Александр