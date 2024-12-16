Лукашенко: Беларусь заинтересована в расширении связей с Бахрейном

«Восхождение на трон в 1971 году Короля Исы бен Сальмана аль-Халифы открыло новую яркую страницу в истории Бахрейна, который продолжает успешно развиваться под Вашим руководством. Ваши эффективные усилия по укреплению экономики, поддержке социальной стабильности и увеличению роли страны на международной арене заслуживают глубокого уважения», — говорится в поздравлении шейху Хамаду бен Исе аль-Халифу.
Глава государства подчеркнул, что Беларусь заинтересована в расширении связей с Бахрейном, более полной реализации всех возможностей сотрудничества.
В поздравительном послании Сальману бен Хамаду аль-Халифе Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что расширение белорусско-бахрейнского политического диалога, а также активизация взаимовыгодного сотрудничества по разным направлениям, в первую очередь в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах, целиком соответствует интересам обоих народов.