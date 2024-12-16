Лукашенко: Беларусь заинтересована в расширении связей с Бахрейном

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Короля Бахрейна шейха Хамада бен Ису аль-Халифу и наследного принца, заместителя Верховного главнокомандующего Силами обороны, премьер-министра Королевства Бахрейн Сальмана бен Хамада аль-Халифу, а также народ этой страны с Национальным днем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.