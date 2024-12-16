День Независимости празднуют в Казахстане

День Независимости: история праздника
День Независимости Казахстана как праздник берет свое начало с 16 декабря 1991 года. Именно в этот день государство, последним из бывших республик Советского Союза, провозгласило суверенитет. Тогда же Верховный Совет страны принял закон и официально провозгласил независимость Казахстана.
«Верховный Совет Республики Казахстан, выражая волю народа Казахстана, признавая приоритет прав и свобод личности, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека, иных общепризнанных нормах международного права, подтверждая право казахской нации на самоопределение, исходя из решимости создания гражданского общества и правового государства, осуществляя миролюбивую внешнюю политику, заявляя о своей приверженности принципу нераспространения ядерного оружия и процессу разоружения, торжественно провозглашает государственную независимость Республики Казахстан», — говорится в преамбуле закона.
Изначально и на протяжении 30 лет День Независимости имел статус национального праздника и ежегодно отмечался
Сегодня Казахстан — независимое, демократическое, правовое, светское и по-своему уникальное государство. По данным Бюро национальной статистики, в стране в мире и согласии проживают представители 124 национальностей. Казахский язык обладает статусом государственного, русский — официального, языка межнационального общения.
Территория, занимаемая Казахстаном, равна 2 724 900 квадратных километров — вторая по площади среди стран Содружества независимых государств и девятая в мире. В 2023 году численность населения Казахстана достигла 20 миллионов человек.
На заре новой истории
Три с небольшим десятилетия независимости не прошли для Казахстана даром. За это время в стране были созданы двухпалатный парламент и судебная система. Появились Вооруженные и Военно-морские силы, появились пограничные войска, таможенная служба, Республиканская и Национальная гвардии, а также ряд других государственных служб, выполняющих возложенные на них государством задачи.
Практически сразу после провозглашения независимости, вместе с другими республиками некогда входившими в состав СССР, Казахстан подписал Декларацию о целях и принципах СНГ, а затем Договор о коллективной безопасности.
Одной из главных заслуг Казахстана, в частности его первого президента Нурсултана Назарбаева, стал отказ страны от владения ядерным оружием — четвертым в мире по его запасам, а в августе 1991 года был окончательно закрыт Семипалатинский ядерный полигон.
Токаев отметил заслуги Назарбаева
Государственный флаг и герб Республики Казахстан, в том виде, в котором они существуют и по сей день, были утверждены спустя полгода после провозглашения независимости страны, в июне 1992 года. В этом же году в стране был отлит первый слиток добытого в Казахстане золота, что положило начало накоплению собственного золотого запаса.
Очередным шагом в обретении независимости для Казахстана стало введение собственной валюты — тенге. Она вошла в обращение 15 ноября 1993 года, и тенге стал единственным законным платежным средством на территории республики. Первая партия тенге была напечатана в Великобритании. На сегодняшний же день в Казахстане действует своя банкнотная фабрика и монетный двор, а дизайн казахстанской валюты неоднократно признавался лучшим на международных конкурсах.
В Казахстане отмечают День тенге: история национальной валюты
В 1994 году было принято решение перенести столицу Казахстана из Алматы в город Акмолу. Позже он получил название Астана. С 2019 по 2022 годы столица была переименована в Нур-Султан, но затем вновь обрела имя Астана, данное ей еще в 1998 году.
Основной задачей международной политики Республики Казахстан является достижение международных гарантий суверенитета и независимости государства. Более 120 стран мира признали Казахстан в качестве независимого государства и установили с ним дипломатические отношения.
Казахстан является полноправным и активным членом ООН, а также укрепляет сотрудничество с наиболее влиятельными международными организациями, такими как: Евросоюз, Европейский Банк Реконструкции и Развития, Международный Валютный Фонд, МАГАТЭ, Красный Крест, ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО. Казахстан присоединился более чем к 40 многосторонним и 700 двусторонним соглашениям и договорам.
Также с момента обретения независимости Казахстан стал членом Содружества независимых государств, Организации экономического сотрудничества и Шанхайской организации сотрудничества. Кроме того, республика с рядом других стран, входивших в бывший Советский Союз, входит в состав Евразийского экономического союза.