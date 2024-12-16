День Независимости празднуют в Казахстане

Изначально и на протяжении 30 лет День Независимости имел статус национального праздника и ежегодно отмечался 16—17 декабря . Однако в 2022 году на первом заседании Национального курултая Касым-Жомарт Токаев, как глава государства, инициировал внесение изменений в празднование важных для республики дат. И именно с прошлого года День Независимости получил статус государственного праздника, а национальным стал День Республики, который отмечают в Казахстане 25 октября.