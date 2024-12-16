Жители Екатеринбурга попросили Путина о защите Березовой рощи

Как пояснила активистка в видео, девелоперу можно предложить другой участок земли для застройки, при этом сами жители и так уже живут «окошко в окошко». «В последние годы мы наблюдаем интенсивную застройку, и каждые полгода планы застройки пересматриваются в сторону уплотнения. Связанные с этим проблемы можно решить, но вырубка леса — это процесс, который уже не подлежит восстановлению. На сегодняшний день у нас остался последний клочок Березовой рощи размером всего 500 на 600 кв. м, где наш мэр хочет построить 30 домов и называет это благоустройством парка», — сказано в видеообращении.