Олбани
-1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко подарил султану Омана слуцкий пояс и пулемет времен войны

Лукашенко и султан Омана обменялись подарками.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил султанату Омана слуцкий пояс и пулемет времен войны. Об этом сообщили в телеграм-канале «Пул Первого».

«Первому подарили кинжал, а он в ответ — монету. Такая славянская традиция!» — говорится в сообщении.

Султан ответил, что ему про такую традицию известно. В телеграм-канале обратили внимание на то, что глава государства подарил султанату Омана важные и сакральные для Беларуси вещи. Речь идет про оружие временен Великой Отечественной войны, а также слуцкий пояс.

— Я хочу подарить вам это оружие. Это оружие Великой Отечественной войны, середины прошлого века. Наши войны боролись с фашистами, — отметил глава государства.

Лукашенко и султан Омана обменялись подарками. Фото: president.gov.by.

Вручая слуцкий пояс, Александр Лукашенко сказал:

— Это наша святыня! Наши ткачи делали такие пояса. И уже тогда умели ткать такую тонкую ткань с золотой нитью. И очень богатые люди опоясывали себя этим поясом. Чем богаче человек, тем дороже пояс.

Лукашенко и султан Омана обменялись подарками. Фото: president.gov.by.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с султаном Омана в Маскате, обсудив международную повестку.

Кроме того, глава государства обратился к Кавелашвили после избрания президентом Грузии, сказав о контактах с Беларусью.

Кстати, мы собрали десять любопытных вариантов подработки из Банка вакансий назвали белорусам в декабре 2024: преподаватель автошколы под Минском, почтальон и учитель физкультуры.