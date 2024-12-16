Лукашенко подарил султану Омана слуцкий пояс и пулемет времен войны

Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил султанату Омана слуцкий пояс и пулемет времен войны. Об этом сообщили в телеграм-канале «Пул Первого».
«Первому подарили кинжал, а он в ответ — монету. Такая славянская традиция!» — говорится в сообщении.
Султан ответил, что ему про такую традицию известно. В телеграм-канале обратили внимание на то, что глава государства подарил султанату Омана важные и сакральные для Беларуси вещи. Речь идет про оружие временен Великой Отечественной войны, а также слуцкий пояс.
— Я хочу подарить вам это оружие. Это оружие Великой Отечественной войны, середины прошлого века. Наши войны боролись с фашистами, — отметил глава государства.
Лукашенко и султан Омана обменялись подарками. Фото: president.gov.by.
Вручая слуцкий пояс, Александр Лукашенко сказал:
— Это наша святыня! Наши ткачи делали такие пояса. И уже тогда умели ткать такую тонкую ткань с золотой нитью. И очень богатые люди опоясывали себя этим поясом. Чем богаче человек, тем дороже пояс.
Лукашенко и султан Омана обменялись подарками. Фото: president.gov.by.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с султаном Омана в Маскате, обсудив международную повестку.
Кроме того, глава государства обратился к Кавелашвили после избрания президентом Грузии, сказав о контактах с Беларусью.
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