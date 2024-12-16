Логвиненко рассказал, что будет с домом с трещиной на Чехова в Ростове

«Комиссия в составе руководителей и специалистов администрации Кировского района, управления ЖКХ района и Управления по делам ГО и ЧС провела осмотр дома. По результатам предварительного осмотра признаков угрозы обрушения здания не выявлено. Между вторым и третьим подъездами отслоилась штукатурка, в деформационном шве образовалась трещина», — рассказал Алексей Логвиненко.