Логвиненко рассказал, что будет с домом с трещиной на Чехова в Ростове

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко рассказал о планируемом будущем общежития на проспекте Чехова, 94 В. Вечером в воскресенье, 15 декабря, жители пожаловались в экстренные службы на трещины в стене и покинули помещения.
Пятиэтажное здание было построено 47 лет назад — в 1977 году. На место выехали представители ГоиЧС, администрации. Для обогрева жителей подогнали автобус.
«Комиссия в составе руководителей и специалистов администрации Кировского района, управления ЖКХ района и Управления по делам ГО и ЧС провела осмотр дома. По результатам предварительного осмотра признаков угрозы обрушения здания не выявлено. Между вторым и третьим подъездами отслоилась штукатурка, в деформационном шве образовалась трещина», — рассказал Алексей Логвиненко.
По его словам, дом не стали отключать от подачи коммунальных услуг. Позже все жители смогли вернуться в свои квартиры.
Теперь властям предстоит детали обследовать пятиэтажку. На доме поставят маячки для оценки того, расползается ли трещина. Показания будут записывать в журнал наблюдений.