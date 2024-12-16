Олбани
-1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Логвиненко рассказал, что будет с домом с трещиной на Чехова в Ростове

Здание было построено 47 лет назад.

Источник: администрация Ростова-на-Дону

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко рассказал о планируемом будущем общежития на проспекте Чехова, 94 В. Вечером в воскресенье, 15 декабря, жители пожаловались в экстренные службы на трещины в стене и покинули помещения.

Пятиэтажное здание было построено 47 лет назад — в 1977 году. На место выехали представители ГоиЧС, администрации. Для обогрева жителей подогнали автобус.

«Комиссия в составе руководителей и специалистов администрации Кировского района, управления ЖКХ района и Управления по делам ГО и ЧС провела осмотр дома. По результатам предварительного осмотра признаков угрозы обрушения здания не выявлено. Между вторым и третьим подъездами отслоилась штукатурка, в деформационном шве образовалась трещина», — рассказал Алексей Логвиненко.

По его словам, дом не стали отключать от подачи коммунальных услуг. Позже все жители смогли вернуться в свои квартиры.

Теперь властям предстоит детали обследовать пятиэтажку. На доме поставят маячки для оценки того, расползается ли трещина. Показания будут записывать в журнал наблюдений.