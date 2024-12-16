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Прокуратура Новосибирской области заподозрила главу Линево в коррупции. Травников может снять его с должности

Выявлены нарушения антикоррупционного законодательства.

Источник: Сиб.фм

Прокуратура Новосибирской области заподозрила главу Линево в коррупции. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

«Глава муниципального образования систематически не исполнял требования антикоррупционного законодательства, предоставляя неполные и недостоверные сведения об имущественном положении, скрывая доходы, сведения о счетах и имуществе», — говорится в заключении.

Кроме того, установлено, что глава Линево представлял на основании доверенности интересы одной из коммерческих компаний при рассмотрении экономического спора в арбитражном суде.

Информацию доложила главе региона Андрею Травникову, который имеет право снять главу Линева с должности.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жителя Томска будут судить за взятку на КПП в аэропорту Новосибирска.