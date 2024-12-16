Прокуратура Новосибирской области заподозрила главу Линево в коррупции. Травников может снять его с должности

«Глава муниципального образования систематически не исполнял требования антикоррупционного законодательства, предоставляя неполные и недостоверные сведения об имущественном положении, скрывая доходы, сведения о счетах и имуществе», — говорится в заключении.



Кроме того, установлено, что глава Линево представлял на основании доверенности интересы одной из коммерческих компаний при рассмотрении экономического спора в арбитражном суде.