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Узбекистан и Пакистан будут активно продвигать зиёрат-туризм

ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Узбекистан и Пакистан будут активно продвигать зиёрат-туризм, сообщает ИА «Дунё».

Источник: unsplash.com/AXP Photography

Об этом шла речь в ходе встречи посла Узбекистана Алишера Тухтаева с главой НПО «Инициатива устойчивого развития “Один пояс, один путь”, пакистанским экспертом по Целям устойчивого развития ООН и журналистом Кайсером Навабом.

На данный момент он работает в сферах ЦУР, изменения климата, социально-экономического развития, информационных технологий, продвижения международного сотрудничества, поддержки молодежи, а также занимается организацией различных мероприятий в рамках международных конференций высокого уровня.

Пакистанский журналист высоко оценил усилия и инновационные решения Узбекистана по поддержке молодежи, развитии туристической инфраструктуры, расширении внедрения информационных технологий, особенно искусственного интеллекта. Он выразил заинтересованность в налаживании взаимного сотрудничества в этих направлениях.

«Он также признал, что исторические памятники и святые места, расположенные на территории нашей страны, представляют большой интерес для пакистанских туристов. В этой связи подчеркнута важность активного продвижения потенциала зиёрат-туризма Узбекистана в Пакистане», — говорится в сообщении.

Кайсер Наваб предложил организовать ряд мероприятий, в том числе с участием молодежи двух стран, для изучения возможности реализации IT-проектов в Узбекистане и повышения квалификации узбекских специалистов в этой области.

туризм и отдых
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