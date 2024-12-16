Узбекистан и Пакистан будут активно продвигать зиёрат-туризм

«Он также признал, что исторические памятники и святые места, расположенные на территории нашей страны, представляют большой интерес для пакистанских туристов. В этой связи подчеркнута важность активного продвижения потенциала зиёрат-туризма Узбекистана в Пакистане», — говорится в сообщении.