Госсекретарь Совбеза Вольфович сказал, какие заявления беглых вызывают опасения в Беларуси

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович в эфире телеканала «Беларусь 1» сказал, какие заявления беглых вызывают опасения в Беларуси.
Он отметил, что то, что сегодня слышит белорусская сторона, происходит за ее пределами.
— Заявления, я бы сказал, даже не столько политических руководителей, а наших беглых, заявления той же Тихановской о задействовании структур типа «полка Калиновского» (признан в Беларуси террористической организацией. — Ред.) по отношению к нашей стране, — отметил госсекретарь Совбеза.
Он акцентировал внимание на том, что разве подобное не может вызывать опасений. По его словам, Беларуси известно, кто именно воюет на украинской территории. Александр Вольфович уточнил, что речь идет про беглых белорусов.
— Вот эти незаконные вооруженные формирования. Какие мысли у этих людей? У этих людей мыслей, наверное, нет. Эти люди заточены на убийство, на войну, но ни в коем случае не на какое-то мирное разрешение конфликтов, — заявил государственный секретарь Совета безопасности.
Он подчеркнул, что формирования боевых групп на сопредельной территории, их замыслы, «их заявления по силовому свержению власти на нашей территории, конечно, вызывают существенное опасение».
Ранее госсекретарь Совбеза Беларуси Вольфович заявил, что Зеленский во многом не владеет обстановкой на территории Украины.
Кроме того, госсекретарь Совбеза высказался о возможности обострении обстановки в Беларуси в связи с выборами.
Тем временем СК Беларуси сообщил, что спецпроизводство начато против пяти участников террористической организации «Полк Калиновского».