Госсекретарь Совбеза Вольфович сказал, какие заявления беглых вызывают опасения в Беларуси

— Вот эти незаконные вооруженные формирования. Какие мысли у этих людей? У этих людей мыслей, наверное, нет. Эти люди заточены на убийство, на войну, но ни в коем случае не на какое-то мирное разрешение конфликтов, — заявил государственный секретарь Совета безопасности.