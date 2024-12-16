Президент Киргизии отправил в отставку премьера страны Жапарова

«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ об освобождении Акылбека Жапарова от должности председателя кабинета министров, руководителя администрации президента», — сообщил собеседник агентства.
Причина отставки не указывается.
Напомним, Акылбек Жапаров был назначен председателем кабинета министров и руководителем администрации президента — 13 октября 2021 года.
До этого он был министром экономического развития и торговли страны.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьер-министром страны Франсуа Байру. Позже стало известно, что последнего судили по делу о коррупции.