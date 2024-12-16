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Президент Киргизии отправил в отставку премьера страны Жапарова

Президент Киргизии Садыр Жапаров отправил в отставку главу кабмина страны Акылбека Жапарова, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Источник: РИА "Новости"

«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ об освобождении Акылбека Жапарова от должности председателя кабинета министров, руководителя администрации президента», — сообщил собеседник агентства.

Причина отставки не указывается.

Напомним, Акылбек Жапаров был назначен председателем кабинета министров и руководителем администрации президента — 13 октября 2021 года.

До этого он был министром экономического развития и торговли страны.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьер-министром страны Франсуа Байру. Позже стало известно, что последнего судили по делу о коррупции.