ЕАБР назвал причину замедления инфляции в Беларуси

«Инфляция замедлилась по всем ключевым компонентам потребительской корзины. Рост цен на продовольствие сформировался на уровне 6,7% в ноябре после 7,2% в октябре, из-за существенного замедления динамки цен на сезонные овощи и фрукты», — отметили в банке.
По информации ЕАБР, инфляция на непродовольственные товары составила 3,7% в ноябре после 4,1% месяцем ранее.
«В сегменте платных услуг также фиксируется замедление инфляции до 5,8% в ноябре после 6% в октябре. Прогнозируем инфляцию вблизи целевого ориентира на конец 2024-го», — отметили аналитики финучреждения.
По последним данным Белстата, в ноябре продовольственные товары в среднем стали дороже на 0,7%. Непродовольственные товары, наоборот, стали дешевле на 0,1%, а услуги в свою очередь прибавили в цене 0,1%.
Больше всего в прошлом месяце подорожали овощи — 8,7%, масло растительное — 4%, рыба — 1,3%. При этом фрукты в среднем потеряли в стоимости 2,1%.
В текущем году, согласно прогнозу белорусских властей, инфляция не должна выйти за пределы 6%. В настоящее время рост цен в республике укладывается в прогнозные показатели.