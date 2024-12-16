ЕАБР назвал причину замедления инфляции в Беларуси

«Инфляция замедлилась по всем ключевым компонентам потребительской корзины. Рост цен на продовольствие сформировался на уровне 6,7% в ноябре после 7,2% в октябре, из-за существенного замедления динамки цен на сезонные овощи и фрукты», — отметили в банке.