Олбани
-1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В зоне СВО ликвидировали около 6,5 тыс. наемников. Военная операция, день 1027-й

В зоне СВО ликвидировали около 6,5 тыс. наемников в общей сложности из 110 стран, больше всего из Польши, США и Грузии, пишут «Известия». Кураховское направление остается одним из самых горячих, признал генштаб ВСУ. В Черкассах и Хмельницкой области Украины произошли взрывы. Кабмин поддержал законопроект, вводящий наказание за сокрытие информации о диверсиях. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

08:27 ВС РФ продвинулись вперед от населенного пункта Сухие Ялы и начали бои за село Зеленовка к юго-западу от Курахово (ДНР), сообщил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимир Рогов.

08:16.

08:12 Около 6,5 тыс. иностранных наемников ликвидировано в зоне СВО, сообщила «Известиям» и.о. главы российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Большинство из них — поляки, американцы и грузины.

08:10 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1027-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.