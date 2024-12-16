В зоне СВО ликвидировали около 6,5 тыс. наемников. Военная операция, день 1027-й

08:27 ВС РФ продвинулись вперед от населенного пункта Сухие Ялы и начали бои за село Зеленовка к юго-западу от Курахово (ДНР), сообщил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимир Рогов.
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08:12 Около 6,5 тыс. иностранных наемников ликвидировано в зоне СВО, сообщила «Известиям» и.о. главы российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Большинство из них — поляки, американцы и грузины.
08:10 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1027-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.