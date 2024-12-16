В зоне СВО ликвидировали около 6,5 тыс. наемников. Военная операция, день 1027-й

В зоне СВО ликвидировали около 6,5 тыс. наемников в общей сложности из 110 стран, больше всего из Польши, США и Грузии, пишут «Известия». Кураховское направление остается одним из самых горячих, признал генштаб ВСУ. В Черкассах и Хмельницкой области Украины произошли взрывы. Кабмин поддержал законопроект, вводящий наказание за сокрытие информации о диверсиях. «Газета.Ru» ведет хронику событий.