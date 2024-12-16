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Главные новости 16 декабря 2024 года

Последние новости за сегодня — 16 декабря 2024 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 16 декабря 2024 года.

Бывший замглавы департамента Минобороны подозревается в хищении 600 млн рублей

Источник: РИА "Новости"

В МВД раскрыли подробности уголовного дела, фигурантом которого является бывший заместитель главы департамента военного имущества Минобороны Владимир Шишов. Госслужащего подозревают в хищении более 600 млн рублей, выделенных на реализацию инфраструктурного проекта.

Названа вероятная причина крушения танкеров в Азовском море

Источник: Южная транспортна прокуратура

Неблагоприятные погодные условия могли привести к крушению двух танкеров в Азовском море. Так считает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам синоптика, сильный ветер вызвал высокие волны, что и привело к ЧП.

ВВС Израиля атаковали военные объекты на западе Сирии

Источник: AP 2024

В ночь на 16 декабря ВВС Израиля нанесли ракетные удары по военным объектам, которые располагаются в провинциях Латакия и Тартус на западе Сирии. Ранее израильская армия атаковала военные базы в провинциях Хама и Хомс.

Глава правящей партии Южной Кореи ушел в отставку

Источник: РИА "Новости"

Председатель правящей партии Южной Кореи «Гражданская сила» Хан Дон Хун покинул занимаемую должность по собственному желанию. Уйти в отставку ему пришлось из-за распада Высшего совета партии на фоне импичмента президента страны Юн Сок Ёля.

Стоимость биткоина вновь установила рекорд

Источник: Reuters

Стоимость биткоина в очередной раз увеличилась до рекордного значения. За сутки с 15 на 16 декабря криптовалюта подорожала на 5% до 106,362 долларов.