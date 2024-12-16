Главные новости 16 декабря 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 16 декабря 2024 года.
Бывший замглавы департамента Минобороны подозревается в хищении 600 млн рублей
В МВД раскрыли подробности уголовного дела, фигурантом которого является бывший заместитель главы департамента военного имущества Минобороны Владимир Шишов. Госслужащего подозревают в хищении более 600 млн рублей, выделенных на реализацию инфраструктурного проекта.
Названа вероятная причина крушения танкеров в Азовском море
Неблагоприятные погодные условия могли привести к крушению двух танкеров в Азовском море. Так считает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам синоптика, сильный ветер вызвал высокие волны, что и привело к ЧП.
ВВС Израиля атаковали военные объекты на западе Сирии
В ночь на 16 декабря ВВС Израиля нанесли ракетные удары по военным объектам, которые располагаются в провинциях Латакия и Тартус на западе Сирии. Ранее израильская армия атаковала военные базы в провинциях Хама и Хомс.
Глава правящей партии Южной Кореи ушел в отставку
Председатель правящей партии Южной Кореи «Гражданская сила» Хан Дон Хун покинул занимаемую должность по собственному желанию. Уйти в отставку ему пришлось из-за распада Высшего совета партии на фоне импичмента президента страны Юн Сок Ёля.
Стоимость биткоина вновь установила рекорд
Стоимость биткоина в очередной раз увеличилась до рекордного значения. За сутки с 15 на 16 декабря криптовалюта подорожала на 5% до 106,362 долларов.