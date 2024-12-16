Лукашенко обратился к королю Бахрейна, сказав про расширение сотрудничества

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил короля Бахрейна шейха Хамада бен Ису аль-Халифу и Наследного принца, заместителя Верховного главнокомандующего Силами обороны, премьер-министра Королевства Бахрейн Сальмана бен Хамада аль-Халифу, народ страны с Национальным днем и сказал про расширение сотрудничества. Об этом информирует пресс-служба президента.
Глава государства в поздравлении отметил, что восхождение на трон в 1971 году Короля Исы бен Сальмана аль-Халифы открыло новую яркую страницу в истории Бахрейна, который и далее успешно развивается под руководством короля Хамада бен Ису аль-Халифу.
Президент обратил внимание на то, что эффективные усилия шейха, касающиеся укрепления экономики, поддержка социальной стабильности, увеличение роли на международной арене заслуживают глубокого уважения. Он подчеркнул, что белорусская сторона заинтересована в расширении связей с Бахрейном, а также более полной реализации всех возможностей сотрудничества.
В пресс-службе добавили, что в поздравлении Сальману бен Хамаду аль-Халифе президент Беларуси высказал слова уверенности в том, что расширение политического диалога между двумя странами, активизация взаимовыгодного сотрудничества по разным направлениям и, в первую очередь, в инвестиционной, гуманитарной, торгово-экономической сферах, целиком соответствуют интересам народов Беларуси и Бахрейна.
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