Лукашенко обратился к королю Бахрейна, сказав про расширение сотрудничества

Президент обратил внимание на то, что эффективные усилия шейха, касающиеся укрепления экономики, поддержка социальной стабильности, увеличение роли на международной арене заслуживают глубокого уважения. Он подчеркнул, что белорусская сторона заинтересована в расширении связей с Бахрейном, а также более полной реализации всех возможностей сотрудничества.