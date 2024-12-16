Жители Ревды обратились к полпреду в УрФО по поводу снесенного памятника Ленину

В Ревде прошла акция против переноса памятника Владимиру Ленину из центра города в Ленинский сквер. Ранее монумент вождю находился на площади Победы по улице Максима Горького. Памятник большевику сняли с постамента, причем с нарушениями, еще в августе 2024 года. С тех пор местные активисты требуют, чтобы администрация вернула его на место.