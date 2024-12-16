Жители Ревды обратились к полпреду в УрФО по поводу снесенного памятника Ленину

В Ревде прошла акция против переноса памятника Владимиру Ленину из центра города в Ленинский сквер. Ранее монумент вождю находился на площади Победы по улице Максима Горького. Памятник большевику сняли с постамента, причем с нарушениями, еще в августе 2024 года. С тех пор местные активисты требуют, чтобы администрация вернула его на место.
Жители города собрались в сквере Металлургов, чтобы выразить свою позицию по поводу того, где должен находиться памятник. Также они записали видеообращение к полномочному представителю Президента России в Уральском федеральном округе Артему Жоге.
— Вы не только свидетель становления украинского нацизма, который прорастал на почве дикого антисоветизма, но и непримиримый боец с ним. Именно с разрушения памятников советской эпохи начинался тот беспредел, который уже привел к гибели огромного количества людей, — передает слова активистов пресс-служба свердловского отделения КПРФ.
Жители Ревды попросили Артема Жогу рассмотреть возможность сохранения памятника Ленину на прежнем месте. Также они пригласили полпреда в УрФО в Ревду. Ранее администрация Ревды провела голосование, в котором предложила местным жителям выбрать место установки памятника Ленину после реконструкции.