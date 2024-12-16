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Президент Киргизии возложил обязанности премьера на Касымалиева

БИШКЕК, 16 дек — РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров возложил обязанности главы кабмина на первого вице-премьера страны Адылбека Касымалиева, его кандидатуру внесут на согласование в парламент, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе главы государства.

Источник: РИА "Новости"

«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому… Касымалиев Адылбек Алешович назначен исполняющим обязанности председателя кабинета министров Кыргызской Республики — руководителя администрации президента Кыргызской Республики, и он освобожден от ранее занимаемой должности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что кандидатура Касымалиева вносится для согласования в парламент республики.

Предыдущим указом глава государства отправил в отставку премьера Акылбека Жапарова с формулировкой «в связи с переходом на другую работу».

Касымалиеву 64 года. Должность первого вице-премьера он занимал с июня 2022 года. До этого был министром финансов, замминистра экономики и возглавлял налоговую службу.