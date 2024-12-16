Президент Киргизии возложил обязанности премьера на Касымалиева

«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому… Касымалиев Адылбек Алешович назначен исполняющим обязанности председателя кабинета министров Кыргызской Республики — руководителя администрации президента Кыргызской Республики, и он освобожден от ранее занимаемой должности», — говорится в сообщении.
Отмечается, что кандидатура Касымалиева вносится для согласования в парламент республики.
Предыдущим указом глава государства отправил в отставку премьера Акылбека Жапарова с формулировкой «в связи с переходом на другую работу».
Касымалиеву 64 года. Должность первого вице-премьера он занимал с июня 2022 года. До этого был министром финансов, замминистра экономики и возглавлял налоговую службу.