Нужно больше казаков: мэр Лошкин хочет увеличить количество дружинников в Челябинске

— Нужно привлекать казаков, чтобы помочь полиции в патрулировании, особенно в местах массового пребывания людей: на ледовых городках, на катках и так далее. Это все должно быть, ведите эту работу. Восемь человек на район — этого недостаточно, — сказал Лошкин.