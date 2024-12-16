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Нужно больше казаков: мэр Лошкин хочет увеличить количество дружинников в Челябинске

Мэр Лошкин поручил увеличить количество дружинников в Челябинске.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Челябинска Алексей Лошкин хочет увеличить количество дружинников, которые патрулируют людные места в городе. Об этом он заявил на аппаратном совещании в администрации 16 декабря. Лошкин поручил главам районов всерьез заняться вопросом.

— Нужно привлекать казаков, чтобы помочь полиции в патрулировании, особенно в местах массового пребывания людей: на ледовых городках, на катках и так далее. Это все должно быть, ведите эту работу. Восемь человек на район — этого недостаточно, — сказал Лошкин.

По словам мэра, с дружинниками можно работать на безвозмездной основе. И привлечь их нужно к ближайшим новогодним праздникам.