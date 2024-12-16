Лидер демократов потребовал защиту от «таинственных дронов» над США

Сенатор обратился с запросом в Министерство внутренней безопасности и настаивал на использовании радарных систем Robin, которые, по его словам, с большей вероятностью обнаружат дроны, чем другие устройства, пишет NBC.
«Несколько дронов, летящих вместе, могут сбить с толку традиционную радиолокационную систему, и именно поэтому эта новая технология действительно может дать нам ответы, которые нам нужны», — сказал Шумер.
Накануне работа международного аэропорта Стюарт в штате Нью-Йорк была парализована из-за неопознанных беспилотников. Взлетно-посадочная полоса аэропорта была закрыта примерно на час «из-за активности дронов в воздушном пространстве». Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул тогда заявила, что «это зашло слишком далеко».
Ранее Bloomberg отмечал, что сообщения о дронах, летающих над военными объектами, железнодорожными станциями, линиями электропередачи, полицейскими участками и водохранилищами, стали поступать из штатов Нью-Джерси и Нью-Йорк. По данным Белого дома и Минобороны США, угроза со стороны беспилотников отсутствует. Избранный президент США Дональд Трамп призывал сбивать «таинственные» беспилотники.