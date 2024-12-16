Александр Дрозденко проведет прямую линию 16 декабря

Вопросы можно задать по следующим номерам: 006 (звонок бесплатный для абонентов стационарных телефонов в Ленинградской области) и +7 (81361) 315−01 (стоимость звонка определяется тарифами вашего оператора). Вопросы принимаются до конца текущего дня.