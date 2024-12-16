В Набережных Челнах назначили двух новых глав районов. Об этом на аппаратном совещании сообщил мэр города Наиль Магдеев.
Пост главы администрации Центрального района исполнительного комитета занял Фидарис Хабибуллин. По словам Магдеева, все его знают и у него есть определенный опыт работы по согласованию с руководством республики. Ранее Хабибуллин работал заместителем главы Комсомольского района.
На должность главы администрации Автозаводского района назначен Айрат Хуснуллин. Как отметил градоначальник, у Хуснуллина есть определенный опыт. Магдеев поздравил новоиспеченных руководителей с назначением и пожелал им успехов.
Напомним, в Татарстане избрали шесть новых мировых судей. Они были назначены сроком на год, три года и без срока полномочий.