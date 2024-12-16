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В Молдове начал действовать режим ЧП в энергетике

КИШИНЕВ, 16 дек — Sputnik. В Молдове с понедельника, 16 декабря вступает в силу решение правительства о введении в Молдове режима чрезвычайного положения в энергетике сроком на 60 дней. Инициатива была одобрена парламентом республики голосами депутатов фракции партии «Действие и солидарность» (PAS).

Источник: Sputnik.md

Согласно принятому документу, дефицит электроэнергии, который может возникнуть в Молдове в январе 2025 года из-за прекращения Украиной транзита по своей территории газа от российского поставщика должен быть покрыт за счет закупок на румынской бирже электроэнергии, управляемой румынским оператором рынка OPCOM. Закупки будут производиться в пределах лимита коммерческой мощности (NTC) для импорта электроэнергии из зоны торгов ENTSO-E совместным регулятором Украина — Молдова.

«Ситуация усугубляется ограниченными мощностями по импорту электроэнергии, выделенными Украине и Молдове. Поэтому, помимо невозможности увеличения NTC между Румынией и Молдовой выше 315 МВт, существует риск повышения цен на импортируемую электроэнергию и невозможность покрытия всего дефицита».

уточнили в паравительстве.

Кроме того, уязвимость усиливается тем, что линия электропередачи Исакча-Вулканешты пересекает территорию Украины, «что делает ее уязвимой к перебоям в случае новых атак на энергетическую инфраструктуру соседней страны».

Во время чрезвычайного положения Комиссия по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова будет издавать исполнительные приказы для руководителей органов центрального и местного публичного управления, экономических агентов, государственных учреждений, а также для граждан и других лиц, находящихся на территории страны.

В целях обеспечения их быстрого воздействия проектом предусмотрено, что положения, изданные комиссией, вступят в силу с момента их издания.

Ранее пресс-секретарь правительства Даниел Водэ заявил о запуске правительством кампании «Экономь энергию — плати меньше», в рамках которой призвал жителей Молдовы ответственно подходить к использованию электроэнергии.

энергетика