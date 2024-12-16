В Молдове начал действовать режим ЧП в энергетике

Согласно принятому документу, дефицит электроэнергии, который может возникнуть в Молдове в январе 2025 года из-за прекращения Украиной транзита по своей территории газа от российского поставщика должен быть покрыт за счет закупок на румынской бирже электроэнергии, управляемой румынским оператором рынка OPCOM. Закупки будут производиться в пределах лимита коммерческой мощности (NTC) для импорта электроэнергии из зоны торгов ENTSO-E совместным регулятором Украина — Молдова.