Аким Алматы возложил цветы к монументу Независимости

Церемония прошла с участием акима города Ерболата Досаева, депутатов маслихата, членов Общественного совета, Ассамблеи народа Казахстана, участников декабрьских событий 1986 года, представителей этнокультурных объединений и молодежных организаций.
Участники мероприятия под звуки метронома почтили минутой молчания память тех, кто отдал свои жизни на пути к независимости Казахстана.
Церемония завершилась исполнением Государственного Гимна Республики Казахстан военно-духовым оркестром Алматинского регионального гарнизона.