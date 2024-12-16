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Аким Алматы возложил цветы к монументу Независимости

В рамках празднования Дня Независимости в Алматы состоялась торжественная церемония возложения цветов к монументу «Тәуелсіздік», передаёт BaigeNews.kz.

Источник: Акимат Алматы

Церемония прошла с участием акима города Ерболата Досаева, депутатов маслихата, членов Общественного совета, Ассамблеи народа Казахстана, участников декабрьских событий 1986 года, представителей этнокультурных объединений и молодежных организаций.

Участники мероприятия под звуки метронома почтили минутой молчания память тех, кто отдал свои жизни на пути к независимости Казахстана.

Церемония завершилась исполнением Государственного Гимна Республики Казахстан военно-духовым оркестром Алматинского регионального гарнизона.